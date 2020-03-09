«Сглазили меня»: Яна Рудковская оказалась в карантине после поездки во Францию

Продюсер опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию букета цветов и обратилась к подписчицам со словами поздравлений. Вот только праздник для Рудковской оказался омрачен. «Впервые в своей жизни я в этот праздник вынуждена сидеть дома. Нахожусь на 14-дневном карантине после поездки во Францию», - посетовала она. Кроме того, Яна Рудкоская также рассказала поклонникам, что часть срока своей изоляции в карантине она уже отбыла, поэтому сидеть в четырех стенах ей осталось всего 9 дней.Как бы там ни было, но этот карантин внесет коррективы в ближайшие планы продюсера. Как рассказала она в той же публикации, из-за этого ей даже придется перенести празднование своего юбилея с 11 марта на 24 число. Рудковская также посетовала, что готовилась к торжествам по случаю своего дня рождения почти полгода, а теперь в эти планы пришлось вносить существенные изменения. «Чувствую, сглазили меня», - добавила знаменитость.