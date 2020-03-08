Ученые: Любовь защищает женщину от вирусных инфекций





В процессе проведения эксперимента ученые подробно изучили кровь испытуемых женщин. По словам специалистов, организм в период «бабочек в животе» вырабатывает большее количество белка интерферона, который борется с вирусами. Таким образом он готовится к возможному зачатию.Кроме этого, ученые выявили взаимосвязь между уровнем интерферона и тем, насколько долго влюбленные вместе. Количество белка снижается, когда женщина перестает ощущать влюбленность. Но корреляты любви способны снижаться вместе с тем, как стареют партнеры. В результате зарождается стойкая связь между партнерами. Также калифорнийские ученые намерены выяснить, влияет ли влюбленность на показатель интерферона у представителей сильного пола.