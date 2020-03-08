Автолюбители оснастили салон ГАЗ-24 «Волга» деревянной отделкой
В соцсетях недавно начали распространяться фото необычного варианта ГАЗ-24 «Волга». Хотя снаружи народные умельцы решили ничего не менять, салон отечественного автомобиля оснастили деревянной отделкой.
ГАЗ-24 «Волга» считается классическим полноразмерным седаном, который выпускался в период с 1966 по 1986 г. Несмотря на стильный внешний вид, модель характеризовалась множеством недостатков. Во первых, 8-цилиндровйы 5,5-литровый двигатель и 3-ступенчатая МКПП требовали расхода большого количества топлива, что отражалось на экономности эксплуатации. В силу этих причин большинство советских граждан предпочитали ездить на «Жигулях».
Хотя «Волгу» причисляют к «бизнес-классу» транспортных средств, качество отделки интерьера оставляло желать лучшего. Народные умельцы решили исправить эту проблему, заменив салон на деревянный. Покрытие из благородного дуба получили не только двери, но и панель приборов, рулевая колонка и центральная консоль. Определенные автолюбители восхищались проделанной работой, но предостерегали владельца о сомнительных переменах в отношении пожарной безопасности.
ГАЗ-24 «Волга» считается классическим полноразмерным седаном, который выпускался в период с 1966 по 1986 г. Несмотря на стильный внешний вид, модель характеризовалась множеством недостатков. Во первых, 8-цилиндровйы 5,5-литровый двигатель и 3-ступенчатая МКПП требовали расхода большого количества топлива, что отражалось на экономности эксплуатации. В силу этих причин большинство советских граждан предпочитали ездить на «Жигулях».
Хотя «Волгу» причисляют к «бизнес-классу» транспортных средств, качество отделки интерьера оставляло желать лучшего. Народные умельцы решили исправить эту проблему, заменив салон на деревянный. Покрытие из благородного дуба получили не только двери, но и панель приборов, рулевая колонка и центральная консоль. Определенные автолюбители восхищались проделанной работой, но предостерегали владельца о сомнительных переменах в отношении пожарной безопасности.