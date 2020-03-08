В Сети показали уникальный кемпер на базе Volkswagen Beetle





Автомобиль получил богатый набор оборудования и дополнительных опций, которые направлены на то, чтобы упростить жизнь владельца во время туристических поездок. К примеру, помимо довольно вместительного багажного отсека в верхней части кузова появилось еще и дополнительное спальное место. А вот стол с основным диваном разместились в центре внутреннего пространства этого уникального автомобиля. Более того, разработчик даже предусмотрел возможность приготовления еды в кемпере, укомплектовав транспорт газовой плитой на 2 конфорки.Автор этого творения – американское представительство концерна Volkswagen, - продвигало новый автомобиль на рынке как идеальный выбор для семейных поездок. Примечательно, что при всех этих доработках в автомобиле сохранились штатные двигатель и трансмиссия. Сохранилась и переднеприводная заводская компоновка, однако в новой версии было решено расширить колесные диски и установить специальные шины, чтобы обеспечить Volkswagen Beetle Super Bugger более высокой устойчивостью.