Xiaomi планирует выпуск нового флагмана Mi 10S с большим экраном





На данный момент серии Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro имеют дисплеи диаметром 6,7 дюйма. Производитель недавно анонсировал появление геймерского девайса Black Shark 3 Pro с 7,1-дюймовым тачскрином. По словам источников, флагманский гаджет с подобным экраном выйдет под маркой Mi 10 S. Несмотря на отсутствие официального подтверждения со стороны бренда, предположительная презентация модели намечена на третий квартал текущего года.На данный момент устройство находится в разработке, после чего будут проведены многочисленные испытания и исправление ошибок в ПО. За 20 дней до начала продаж начнется производство смартфонов, чтобы избежать недостатка товара на начальной стадии реализации. Технические характеристики новинки включают в себя процессор Snapdragon 865 Plus и поддержку сетей пятого поколения. Продукт также предоставит владельцам 12 Гб ОЗУ и 128, 256 или 512 Гб встроенной памяти.