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Xiaomi планирует выпуск нового флагмана Mi 10S с большим экраном

Источники сообщают, что бренд Xiaomi планирует выпуск Mi 10 с 7,1-дюймовым экраном. По предварительной информации, устройство с большим дисплеем должно появиться на рынке во второй половине 2020 года.

На данный момент серии Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro имеют дисплеи диаметром 6,7 дюйма. Производитель недавно анонсировал появление геймерского девайса Black Shark 3 Pro с 7,1-дюймовым тачскрином. По словам источников, флагманский гаджет с подобным экраном выйдет под маркой Mi 10 S. Несмотря на отсутствие официального подтверждения со стороны бренда, предположительная презентация модели намечена на третий квартал текущего года.

На данный момент устройство находится в разработке, после чего будут проведены многочисленные испытания и исправление ошибок в ПО. За 20 дней до начала продаж начнется производство смартфонов, чтобы избежать недостатка товара на начальной стадии реализации. Технические характеристики новинки включают в себя процессор Snapdragon 865 Plus и поддержку сетей пятого поколения. Продукт также предоставит владельцам 12 Гб ОЗУ и 128, 256 или 512 Гб встроенной памяти.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:51

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