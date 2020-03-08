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Биологи : Собаки умеют измерять температуру на расстоянии

Коллектив биологов из Лундского университета в Швеции провели эксперимент и пришли к выводу, что собаки обладают навыками измерения температуры на расстоянии. Ранее такую способность приписывали только летучим мышам.

У здоровой собаки нос является влажным и прохладным. Он пронизан нервными окончаниями, способными улавливать слабое инфракрасное излучение. Эксперты решили провести исследование, в ходе которого дали животным возможность выбрать между объектами, находящимися на расстоянии в 1,6 метра.

Они не имели запаха, были плотно упакованными и обладали разной температурой: от комнатной до 31°C. В результате эксперимента все собаки поочерёдно предпочли наиболее теплый объект. При сканировании мозга учёные выявили, что левая соматосенсорная кора головного мозга животных наиболее чувствительна к сигналам от таких предметов. Раньше специалисты полагали, такая способность улавливать испускаемое тепло присуща лишь летучим мышам. Данное открытие этологи назвали поразительным, оно демонстрирует ещё один талант друзей человека.

Ранее стало известно, специалисты из Хельсинского университета в Финляндии исследовали фобии и изменение поведения собак. Они смогли установить, что большинство из них испытывает тревожность. Наиболее психически нестабильными оказались дворняги. Самцы больше склонны к агрессии, а самки – пугливы. Чем старее животное, тем опаснее ему кажется шум и глубокие ямы.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:00

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