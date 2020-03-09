Компания Volvo планирует вывести на рынок два новых кроссовера
Согласно сведениям издания Automotive News, которые ссылаются на дилеров автобренда, компания Volvo в скором времени планирует вывести на рынок два новых кроссовера. Предполагается, что один из паркетников будет предназначен для молодой аудитории, а другой - станет соперником для моделей Mercedes-Benz GLS и BMW X7.
Большой кроссовер, разработанный на базе флагманского XC90, назвали XC100. Благодаря тому, что за основу была взята существующая модель, затраты на выпуск автомобиля и его проектирование незначительные. По некоторым данным, паркетник будет больше, чем версия XC90, и в длину, и в ширину. Автопроизводитель предусмотрел классическую и комфортную формы посадки. На рынок новинку Volvo планирует вывести во второй половине 2023 года.
Еще одна ожидаемая новинка – это кроссовер C40, оснащенный электрическим мотором, который выдает 408 лошадиных сил. Паркетник от Volvo напоминает купеобразную модель версии XC40 Recharge с запасом хода 400 километров. По словам руководства автомобильной компании, это будет нишевый кроссовер с измененным дизайном кормы. Volvo планирует ежегодно продавать приблизительно восемь тысяч единиц C40. На рынок новинку выведут во второй половине следующего года.
Большой кроссовер, разработанный на базе флагманского XC90, назвали XC100. Благодаря тому, что за основу была взята существующая модель, затраты на выпуск автомобиля и его проектирование незначительные. По некоторым данным, паркетник будет больше, чем версия XC90, и в длину, и в ширину. Автопроизводитель предусмотрел классическую и комфортную формы посадки. На рынок новинку Volvo планирует вывести во второй половине 2023 года.
Еще одна ожидаемая новинка – это кроссовер C40, оснащенный электрическим мотором, который выдает 408 лошадиных сил. Паркетник от Volvo напоминает купеобразную модель версии XC40 Recharge с запасом хода 400 километров. По словам руководства автомобильной компании, это будет нишевый кроссовер с измененным дизайном кормы. Volvo планирует ежегодно продавать приблизительно восемь тысяч единиц C40. На рынок новинку выведут во второй половине следующего года.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:12