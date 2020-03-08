«Пуст всегда будет чебурек с мясом»: Вера Брежнева забавно поздравила женщин





, - иронично поздравила дам Вера Брежнева, напомнив, что выражение о том, что «все мужчины – козлы» является ошибочным., - продолжила артистка.Судя по всему, Вера Брежнева могла еще долго продолжать эту странную шуточную речь, если бы ведущий не перебил ее. В целом, вышло весьма забавное и жизнерадостное поздравление, коих в последнее время не так уж и много.