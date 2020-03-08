«Пуст всегда будет чебурек с мясом»: Вера Брежнева забавно поздравила женщин
Известная певица Вера Брежнева в последнее время все активней приобщается к миру юмора. Так, в декабре 2019 года артистка дебютировала в Comedy Club. Кроме того, в рамках нового выпуска шоу «Ночной Контакт» на сервисе YouTube исполнительница также сумела удачно пошутить и даже забавно поздравить женщин с 8 марта.
«Дорогие мои, замечательные девочки, мамы, бабушки! Мысленно дарю каждой из вас миллиарды букетов цветов и желаю, чтобы в вашей жизни всегда все складывалось. Пускай все у вас будет гармонично, а под рукой всегда будет чебурек с мясом», - иронично поздравила дам Вера Брежнева, напомнив, что выражение о том, что «все мужчины – козлы» является ошибочным. «Среди них все равно есть много хороших мужиков. Пусть вам повезет на самые разные подарки, наггетсы по акции или льготы», - продолжила артистка.
Судя по всему, Вера Брежнева могла еще долго продолжать эту странную шуточную речь, если бы ведущий не перебил ее. В целом, вышло весьма забавное и жизнерадостное поздравление, коих в последнее время не так уж и много.
«Дорогие мои, замечательные девочки, мамы, бабушки! Мысленно дарю каждой из вас миллиарды букетов цветов и желаю, чтобы в вашей жизни всегда все складывалось. Пускай все у вас будет гармонично, а под рукой всегда будет чебурек с мясом», - иронично поздравила дам Вера Брежнева, напомнив, что выражение о том, что «все мужчины – козлы» является ошибочным. «Среди них все равно есть много хороших мужиков. Пусть вам повезет на самые разные подарки, наггетсы по акции или льготы», - продолжила артистка.
Судя по всему, Вера Брежнева могла еще долго продолжать эту странную шуточную речь, если бы ведущий не перебил ее. В целом, вышло весьма забавное и жизнерадостное поздравление, коих в последнее время не так уж и много.