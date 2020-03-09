Ученые: Чрезмерное употребление молока может вызвать рак груди
Специалисты Университета здоровья Лома Линда в США установили связь между употреблением молока и молочных продуктов и риском развития рака груди. По их утверждению, чрезмерное употребление указанных продуктов действительно может таить в себе опасность.
Сообщается, что во время исследования ученым удалось выявить отчетливую взаимосвязь между включением в рацион питания молока и риском развития онкологических заболеваний у женщин. Всего за время наблюдения было зафиксировано свыше тысячи случаев диагностирования злокачественных новообразований в молочных железах. При этом, многие заболевшие в своих анкетах указывали пищевые привычки, благодаря чему исследователи и сумели отследить указанную связь.
По словам авторов исследования, молоко в определенной степени присутствовало в рационе 53 000 здоровых женщин, однако те, кто ограничивал себя в его употреблении, реже сталкивались с раком. Кроме того, ученым не удалось выявить разницу между влиянием на организм цельного и обезжиренного молока. Отмечается также, что негативное воздействие на женский организм может оказать наличие в составе натурального молока половых гормонов, однако это утверждение пока остается лишь гипотезой, которая требует проверки.
Сообщается, что во время исследования ученым удалось выявить отчетливую взаимосвязь между включением в рацион питания молока и риском развития онкологических заболеваний у женщин. Всего за время наблюдения было зафиксировано свыше тысячи случаев диагностирования злокачественных новообразований в молочных железах. При этом, многие заболевшие в своих анкетах указывали пищевые привычки, благодаря чему исследователи и сумели отследить указанную связь.
По словам авторов исследования, молоко в определенной степени присутствовало в рационе 53 000 здоровых женщин, однако те, кто ограничивал себя в его употреблении, реже сталкивались с раком. Кроме того, ученым не удалось выявить разницу между влиянием на организм цельного и обезжиренного молока. Отмечается также, что негативное воздействие на женский организм может оказать наличие в составе натурального молока половых гормонов, однако это утверждение пока остается лишь гипотезой, которая требует проверки.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 00:11