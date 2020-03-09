Ученые: Чрезмерное употребление молока может вызвать рак груди





Сообщается, что во время исследования ученым удалось выявить отчетливую взаимосвязь между включением в рацион питания молока и риском развития онкологических заболеваний у женщин. Всего за время наблюдения было зафиксировано свыше тысячи случаев диагностирования злокачественных новообразований в молочных железах. При этом, многие заболевшие в своих анкетах указывали пищевые привычки, благодаря чему исследователи и сумели отследить указанную связь.По словам авторов исследования, молоко в определенной степени присутствовало в рационе 53 000 здоровых женщин, однако те, кто ограничивал себя в его употреблении, реже сталкивались с раком. Кроме того, ученым не удалось выявить разницу между влиянием на организм цельного и обезжиренного молока. Отмечается также, что негативное воздействие на женский организм может оказать наличие в составе натурального молока половых гормонов, однако это утверждение пока остается лишь гипотезой, которая требует проверки.