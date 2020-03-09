Samsung Galaxy A41 в скором времени появится на рынке





Samsung Galaxy A41, первая информация о котором начала распространяться с ноября прошлого года, вскоре официально представят в продаже. Недавно его сертифицировали на сайтах Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance под номерами SM-A415F/DSM и SM-A415F/DSN. Списки подтверждают, что Galaxy A41 оснастят новейшим Android 10 и поддержкой Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Компания Samsung пока что не упоминала о выходе флагмана, но благодаря CAD-рендерингам, просочившимся на прошлой неделе, пользователи смогли оценить часть характеристик будущего продукта.Известно, что у смартфона будет 48-мегапиксельная тройная камера и 6-дюймовый дисплей Infinity-U. По предварительной информации, Galaxy A41 также прошел через бенчмарк Geekbench в январе, что подтвердило наличие процессора Helio P65 SoC и 4 ГБ оперативной памяти. Эксперты теоритезируют возможное наличие 64 ГБ встроенной памяти и батареи емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Стоимость новинки пока остается загадкой.