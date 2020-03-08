Ценник на Huawei P30 Pro в Китае падает перед анонсом Huawei P40





Ранее Huawei P30 Pro был рекордсменом DxOMark по критерию качества съемки, а сейчас в рейтинге он занимает десятую строчку. Китайский производитель активно снижает ценники на прошлогодние модели Huawei P30. Например, смартфон с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 518 долларов. Ранее эта модель стоила 647 долларов, потом цена снизилась до 575 долларов. В целом, с момента старта продаж стоимость P30 Pro упала более чем на 200 долларов. Сообщается, что компания Huawei запланировала презентацию линейки камерофонов на четверг, 26 марта.Ранее американские власти обвинили китайского производителя в том, что он специально добавляет в свои продукты бреши, чтобы местные спецслужбы имели доступ к данным пользователей. В результате доверие покупателей к бренду было подорвано, но руководство Huawei не «сложило руки», а стало искать выход из сложившейся ситуации. В Германии для хакеров была организована закрытая конференция, на которой китайский бренд предложил за улучшение собственного программного обеспечения серьезное финансовое вознаграждение.