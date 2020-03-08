Ценник на Huawei P30 Pro в Китае падает перед анонсом Huawei P40
В Китае ценник на популярную модель P30 Pro компании Huawei продолжает активно падать. Эксперты связывают это с анонсом флагманского камерофона Huawei P40, до которого осталось меньше двух недель.
Ранее Huawei P30 Pro был рекордсменом DxOMark по критерию качества съемки, а сейчас в рейтинге он занимает десятую строчку. Китайский производитель активно снижает ценники на прошлогодние модели Huawei P30. Например, смартфон с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 518 долларов. Ранее эта модель стоила 647 долларов, потом цена снизилась до 575 долларов. В целом, с момента старта продаж стоимость P30 Pro упала более чем на 200 долларов. Сообщается, что компания Huawei запланировала презентацию линейки камерофонов на четверг, 26 марта.
Ранее американские власти обвинили китайского производителя в том, что он специально добавляет в свои продукты бреши, чтобы местные спецслужбы имели доступ к данным пользователей. В результате доверие покупателей к бренду было подорвано, но руководство Huawei не «сложило руки», а стало искать выход из сложившейся ситуации. В Германии для хакеров была организована закрытая конференция, на которой китайский бренд предложил за улучшение собственного программного обеспечения серьезное финансовое вознаграждение.
Ранее Huawei P30 Pro был рекордсменом DxOMark по критерию качества съемки, а сейчас в рейтинге он занимает десятую строчку. Китайский производитель активно снижает ценники на прошлогодние модели Huawei P30. Например, смартфон с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 518 долларов. Ранее эта модель стоила 647 долларов, потом цена снизилась до 575 долларов. В целом, с момента старта продаж стоимость P30 Pro упала более чем на 200 долларов. Сообщается, что компания Huawei запланировала презентацию линейки камерофонов на четверг, 26 марта.
Ранее американские власти обвинили китайского производителя в том, что он специально добавляет в свои продукты бреши, чтобы местные спецслужбы имели доступ к данным пользователей. В результате доверие покупателей к бренду было подорвано, но руководство Huawei не «сложило руки», а стало искать выход из сложившейся ситуации. В Германии для хакеров была организована закрытая конференция, на которой китайский бренд предложил за улучшение собственного программного обеспечения серьезное финансовое вознаграждение.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:10