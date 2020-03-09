Супруга Никиты Перснякова Алёна Краснова устроила тематическую вечеринку в честь 23-летия

Никита Пресняков часто признаётся, что ему очень повезло с супругой Алёной Красновой. Пара много путешествует. Артист любит заниматься музыкой, а его жена является моделью, а также учится на фотографа. Актёр всячески старается разнообразить праздник любимой, чтобы он был запоминающимся. По этой причине отмечать день рождения решили ночью. Именинница посетила салон, в котором ей волосы уложили в красивую причёску и сделали вечерний макияж. Для похода на мероприятие она выбрала блестящее золотое платье-бюстье с пышной мини-юбкой.Образ Краснова дополнила лодочками в тон. Сначала пара собрала гостей у себя дома. Они исполняли песни и заряжали приглашенных праздничной атмосферой. После супруг доставил возлюбленную в центр столицы, где проходила вечеринка в одном из заведений. Модель веселилась и принимала поздравления. Стоит отметить, зал предпочли украсить воздушными шарами.Судя по всему, это не всё сюрпризы для именинницы. Поклонники пары отметили, что супруга музыканта очень хорошо выглядела. «Будто фея», «Очень красивая девушка», «Королева», — прокомментировали подписчики Красновой. У модели очень утонченное чувство стиля. Фолловеры постоянно следят за её нарядами.