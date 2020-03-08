Близкие Анастасии Заворотнюк молятся за здоровье актрисы у мощей Матроны Московской

Новая публикация Анны Заворотнюк вызвала ажиотаж среди её подписчиков в соцсети Instagram. Дело в том, что дочь знаменитой артистки выразила благодарность всем друзьям и знакомым, которые поддерживают семью в столь тяжелый период. Более того, она выразила надежду относительно скорого выздоровления "лучшей в мире мамы". Известно, что вместе с родными модель часто посещает мощи Матроны Московской и молится за здоровье родительницы.В общении с фанатами Анна Заворотнюк упомянула, что сплетни об ухудшении состояния и смерти её мамы являются ложными. Стоит отметить, что множество продюсеров предлагало большие гонорары в несколько миллионов за участие родных тяжелобольной знаменитости в эфире ток-шоу или интервью. Свои отказы наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" мотивирует тем, что она "не будет раздувать шоу из трагедии и опускаться до большого греха". По неподтвержденной информации российских СМИ, киноактриса на данный момент находится в Италии.