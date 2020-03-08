Эксперты рассказали, в чем разница между QLED- и OLED-телевизорами





OLED представляет собой дисплей, который работает на органических светодиодах, а QLED - на квантовых точках. В первом случае, каждый из пикселей является индивидуальным источником света, поэтому такие телевизоры тоньше и точнее передают цвета. Кроме этого, данная технология обеспечивает высокую контрастность изображения, а экраны могут похвастаться небольшим энергопотреблением, отсутствием подсветки и компактностью. QLED-дисплеи являются изобретением разработчиков Samsung и представляют собой продвинутый экран LCD, отличающийся расширенным цветовым охватом.По словам экспертов, при сравнении телевизоров с двумя разными дисплеями выигрывает технология OLED. Во-первых, у таких дисплеев лучше время отклика и контрастность. Во-вторых, он могут похвастаться удобным углом обзора и точностью передачи оттенков. Однако есть некоторые нюансы, а именно более узкий выбор диагоналей, по сравнению с QLED-телевизорами.