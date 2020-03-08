Новый игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3 поступил в продажу
Стартовали продажи нового поколения игрового смартфона Black Shark 3 от популярной китайской компании Xiaomi. Гаджет оснащен AMOLED-дисплеем с поддержкой HDR10+ , а также имеет неплохой запас автономности, благодаря аккумулятору, емкостью 4720 мАч. Не обошлось и без топового процессора.
Еще совсем недавно компания Xiaomi анонсировала появление Black Shark 3, как устройство уже поступило в продажу. Гаджет построен на базе топового SoC Snapdragon 865 и уже продается на крупнейших китайских торговых площадках. В базовой версии смартфон поставляется с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, по цене в 3,5 тысячи юаней, что эквивалентно примерно 34,5 тысячи российских рублей. А вот за версию 12/128 ГБ покупателю придется доплатить, выложив за устройство 3,8 тысячи юаней. Наконец, дороже всего обойдется версия с конфигурацией 12/256 – за такие устройства производитель просит 3999 юаней.
Главная особенность нового игрового смартфона заключается в его 6,67-дюймовом дисплее с разрешением 1080+ и частотой развертки в 90 Гц. Оснащен Xiaomi Black Shark 3 и тройной камерой с довольно хорошими сенсорами, максимальное разрешение которых составляет 64 Мп. Присутствует на борту чип NFC, а также модуль Wi-Fi 6.
Еще совсем недавно компания Xiaomi анонсировала появление Black Shark 3, как устройство уже поступило в продажу. Гаджет построен на базе топового SoC Snapdragon 865 и уже продается на крупнейших китайских торговых площадках. В базовой версии смартфон поставляется с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, по цене в 3,5 тысячи юаней, что эквивалентно примерно 34,5 тысячи российских рублей. А вот за версию 12/128 ГБ покупателю придется доплатить, выложив за устройство 3,8 тысячи юаней. Наконец, дороже всего обойдется версия с конфигурацией 12/256 – за такие устройства производитель просит 3999 юаней.
Главная особенность нового игрового смартфона заключается в его 6,67-дюймовом дисплее с разрешением 1080+ и частотой развертки в 90 Гц. Оснащен Xiaomi Black Shark 3 и тройной камерой с довольно хорошими сенсорами, максимальное разрешение которых составляет 64 Мп. Присутствует на борту чип NFC, а также модуль Wi-Fi 6.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:23