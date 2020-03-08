Составлен ТОП-3 самых мощных автомобилей массового сегмента в России





Стоит сразу же отметить, что в рейтинг попали только те модели, стоимость которых не превышает 1,5 миллионов рублей. Так, первое место в этом рейтинге досталось чешскому седану Skoda Octavia с 1,8-литровым двигателем мощностью 180 л.с. Работает эта силовая установка в паре с механической или роботизированной трансмиссией на выбор покупателя. Благодаря такой мощности и невысокой массе всего в 1,26 тонны, Skoda Octavia способна набрать «первую сотню» примерно за 7,7 секунды, что является весьма неплохим показателем для представителя массового сегмента. На второй позиции расположился китайский кроссовер Geely Atlas с похожим 1,8-литровым 180-сильным двигателем и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Разумеется, динамика разгона в этой модели несколько иная – целый 10,7 секунды до набора скорости в 100 км/ч, - однако это вызвано более серьезными габаритами и снаряженной массой автомобиля.Замыкает рейтинг корейский седан Kia Optima с 2,0-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. До отметки в 100 км/ч эта модель разгоняется за 9,6 секунды, однако при этом все равно обладает неплохой приемистостью, а также готова похвастать весьма экономным расходом топлива.