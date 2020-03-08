Ольга Зуева поздравила женщин с 8 Марта беременным обнаженным фото

В своем поздравлении Ольга Зуева отметила, что «быть женщиной большой дар». Ведь именно представительницы прекрасного пола могут ставить нужды других выше своих собственных, получая удовольствие от ухода за ребенком. Актриса написала, что женщины способны любить так, как никто не может. Для того, чтобы проявлять терпение и верность, им нужно много внутренних сил. Только женщины способны выносить новую жизнь и это настоящее произведение искусства. Возлюбленная Данилы Козловского отметила, что среди представительниц прекрасного пола много «бойцов», но им никогда не вручат «медаль славы». Но это, по ее мнению, не так важно, если женщина по-настоящему счастлива.Своим беременным фото Ольга Зуева поделилась с подписчиками впервые. Актриса не любит выставлять личную жизнь на показ, но ради праздника сделала исключение. Почти неделю назад знаменитость показала снимок с ребенком на руках. Ольга Зуева поблагодарила дочь за то, что она выбрала мамой ее. Актриса написала, что ее ребенок это «гордость, главный урок в жизни, любовь и возможность совершенствоваться вместе каждый день».Дочь Козловского и Зуевой появилась на свет в американской клинике, о чем счастливые родители сообщили в своих социальных сетях. Актер увидел свою коллегу на одной из вечеринок в США. Он неоднократно признавался, что сразу влюбился в Ольгу Зуеву, а возлюбленная, наоборот, не сразу разглядела в нем свою вторую половинку.