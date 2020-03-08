Google, Adidas совместно с издателем игр EA Sports разработали "умные" стельки
Недавно стало известно о новой совместной разработке Google, Adidas и издателей игр EA Sports. Они решили создать «умные» стельки, превращающие обычную обувь в мини-компьютер.
Adidas вместе с Google и издателем игр EA Sports создали стельки для футболистов. Судя по виду, они стандартные, однако имеют специальную маленькую капсулу, которая превращает обувь в «умную». В мини-компьютер встроили разные датчики, с помощью которых можно отслеживать показатели тренировок: с какой скоростью пробегает спортсмен, количество и качество ударов по мячу и прочее. Капсулу, встроенную в стельки, необходимо подключить к устройству по Bluetooth, и передавать данные в приложение Adidas.
В устройство поместили дополнительную функцию, используя которую можно загрузить свою статистику в игру FIFA Mobile, и это принесёт определённое вознаграждение для улучшения динамики виртуальной футбольной команды. На данный момент «умный» гаджет не представляли, однако в официальном аккаунте Twitter компании Adidas опубликовали короткий тизерный ролик, демонстрирующий внешний вид устройства. Презентация совместной разработки пройдет 10 марта, стоимость «умных» стелек пока засекречена.
Adidas вместе с Google и издателем игр EA Sports создали стельки для футболистов. Судя по виду, они стандартные, однако имеют специальную маленькую капсулу, которая превращает обувь в «умную». В мини-компьютер встроили разные датчики, с помощью которых можно отслеживать показатели тренировок: с какой скоростью пробегает спортсмен, количество и качество ударов по мячу и прочее. Капсулу, встроенную в стельки, необходимо подключить к устройству по Bluetooth, и передавать данные в приложение Adidas.
В устройство поместили дополнительную функцию, используя которую можно загрузить свою статистику в игру FIFA Mobile, и это принесёт определённое вознаграждение для улучшения динамики виртуальной футбольной команды. На данный момент «умный» гаджет не представляли, однако в официальном аккаунте Twitter компании Adidas опубликовали короткий тизерный ролик, демонстрирующий внешний вид устройства. Презентация совместной разработки пройдет 10 марта, стоимость «умных» стелек пока засекречена.
蹴る。遊ぶ。つながる。 革新的な取り組みがもうすぐ始まる。発表は3月10日。 PLAY CONNECTED.[url=https://t.co/52wKqpZtZf]https://t.co/52wKqpZtZf[/url][url=https://twitter.com/hashtag/adidasGMR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw]#adidasGMR[/url] [url=https://t.co/6dMc8ZPw7O]pic.twitter.com/6dMc8ZPw7O[/url]— アディダス フットボール (@adidasFTB_jp) [url=https://twitter.com/adidasFTB_jp/status/1235853710586077185?ref_src=twsrc%5Etfw]March 6, 2020[/url]
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:15