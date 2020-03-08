Диетологи: Похудение зависит от времени приема пищи
Многим известно, что для здорового питания важны не только продукты в рационе, но и время их употребления. Диетологи сообщили, что от режима приема пищи также зависит похудение.
Американские диетологи из Университета Вандербильта говорят, что время приема пищи считается самым важным фактором в сжигании жиров и нормализации веса. Эту информацию предоставил новостной веб-портал "Слово и Дело". Эксперты решили подтвердить утверждение, для чего провели масштабное исследование в два этапа, когда определенное число участников помещали в метаболическую комнату при комнатной температуре. На протяжении 52 часов у всех добровольцев были одинаковые режим дня, питания, сна и физической нагрузки.
Первая группа получала завтрак с 8:00 до 9:00, а вторая вместо завтрака — только чашку чая или кофе без сахара, которые дополнялись полноценным обедом и ужином. Результаты показали, что желающим похудеть необходимо отказаться от привычки ограничивать себя в еде утром, поскольку организм требует питательных веществ, которые чрезмерно восполняются на протяжении дня. Оптимальным временем является длинный интервал между завтраком и последующими приемами пищи, что поможет улучшить метаболизм.
Американские диетологи из Университета Вандербильта говорят, что время приема пищи считается самым важным фактором в сжигании жиров и нормализации веса. Эту информацию предоставил новостной веб-портал "Слово и Дело". Эксперты решили подтвердить утверждение, для чего провели масштабное исследование в два этапа, когда определенное число участников помещали в метаболическую комнату при комнатной температуре. На протяжении 52 часов у всех добровольцев были одинаковые режим дня, питания, сна и физической нагрузки.
Первая группа получала завтрак с 8:00 до 9:00, а вторая вместо завтрака — только чашку чая или кофе без сахара, которые дополнялись полноценным обедом и ужином. Результаты показали, что желающим похудеть необходимо отказаться от привычки ограничивать себя в еде утром, поскольку организм требует питательных веществ, которые чрезмерно восполняются на протяжении дня. Оптимальным временем является длинный интервал между завтраком и последующими приемами пищи, что поможет улучшить метаболизм.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:52