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Американские СМИ рассказали о необычных наземных испытаниях Су-34

Американское издание The Aviationist опубликовало материал, в котором рассказало о странных испытаниях российских бомбардировщиков Су-34, которые проводились в наземном режиме. По информации авторов статьи, такие тесты самолета недавно были проведены в Подмосковье, на базе полигона ГкНИПАС.
Американские СМИ рассказали о необычных наземных испытаниях Су-34

Эксперт Дэвид Сенсиотти отметил, что ГкНИПАС – один из крупнейших научно-технических полигонов во всей России, на базе которого проводятся испытания самых разнообразных систем вооружения для авиации. По его словам, он был удивлен кадрами документального фильма под названием «Ударная сила», в котором авиационные ракеты запускались с самолета, находящегося на земле. «Мне еще никогда не доводилось видеть, чтобы кто-то проделал нечто подобное на других военных самолетах. Быть может, речь идет об анонсированных ранее ракетах системы Вихрь, которые сбивают самолеты при запуске с земли», - отметил эксперт.

Журналисты также отмечают, что российский бомбардировщик Су-34 можно сравнить с «железным орлом», который обладает способностью уничтожать не только крупные наземные цели, но и самолеты противника. Данное судно имеет в своем оснащении передовое оборудование и обладает грузоподъемностью в 12 с половиной тонн. Сейчас, к слову, в России проводится модернизация Су-34, соответствующий контракт оборонное ведомство страны подписало немногим ранее, однако его подробности пока не разглашаются.

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Политика / Главные новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:40

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