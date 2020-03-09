АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены удивительные факты о человеческом…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Британские ученые обнаружили неожиданную пользу кофе

Британские ученые сообщили, что регулярное употребление кофе способно принести неожиданную пользу. По словам медиков, любители горячего напитка на 50% менее подвержены риску развития определенного рака печени.

Исследователи из Университета Квинс в Белфасте обнаружили, что у пьющих кофе в два раза меньше шансов заболеть самым распространенным типом рака печени. Оказалось, что риск гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) снизился на 50% у потреблявших напиток на протяжении нескольких лет по сравнению с теми, кто не пил кофе. Эксперимент проводился в Великобритании в течение семи лет, он был посвящен изучению привычек 471,7 тысяч местных жителей среднего возраста. Основной причиной подавляющего воздействия на карциномы ученые называют антиоксиданты и кофеин, которые в большом количестве содержатся в кофе.

Считается также, что в продукте присутствует множество противораковых соединений, таких, как хлорогеновая кислота, предотвращающая воспаления в организме. Все же горячий напиток не так защищает от онкологии в той же степени, которой обладает отказ от курения, алкоголя и снижение вес. Более того, растворимые виды кофе характеризуются высоким уровнем акриламида - канцерогенного вещества, образующегося при обжаривании бобов.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 07:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Стефанович рассказал о секретах Аллы Пугачевой на съемочной…
Звезду «Дом-2» Дарью Пынзарь возмутили вопросы о затратах на поездку в…
Криминальные родственники, смерть жениха и измены Курбана: Через что прошла ведущая «Дом-2» Ксения Бородина на пути к…
Виктор Добронравов назвал себя баловнем судьбы и признался, что ждет похвалы от…
Британские ученые обнаружили неожиданную пользу…
Samsung Galaxy A41 в скором времени появится на…
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова в воздушном платье подражала Мэрилин Монро у…
Агата Муцениеце не осталась без цветов на 8 марта после развода с Павлом…
Компания Volvo планирует вывести на рынок два новых…
«Сглазили меня»: Яна Рудковская оказалась в карантине после поездки во…
Супруга Никиты Перснякова Алёна Краснова устроила тематическую вечеринку в честь…
Ученые: Чрезмерное употребление молока может вызвать рак…
Ольга Зуева поздравила женщин с 8 Марта беременным обнаженным…
Эксперты рассказали, в чем разница между QLED- и…
«Богиня»: Дочь Ирины Салтыковой в откровенном платье показала татуировку на всю…
McLaren Special Operations выпустит суперкар GT с окраской-хамелеон и кашемировой отделкой…
Чешские специалисты превратили УАЗ Hunter в электрический…
Стоматолог рассказала, как алкоголь влияет на…
Компания Oppo официально представила свои первые…
Проблемы с печенью и кишечником: Медики назвали опасные сигналы…
Компания Doogee планирует выпустить новый смартфон N100 с батареей 10000…
Эксперты назвали ТОП-3 самых ржавеющих…
Лера Кудрявцева порадовала подписчиков редким фото с…
Биологи : Собаки умеют измерять температуру на…
Игорь Верник креативно поздравил всех женщин с 8 марта: "Выбирайте сами, какими вам…
«Поздравления от Тимурыча»: Анастасия Решетова с сыном оригинально поздравили женщин с 8…
Фронтмен «Уматурман» Владимир Кристовский поздравил женщин с 8 марта в одних…
Xiaomi планирует выпуск нового флагмана Mi 10S с большим…
Просмотреть все новости