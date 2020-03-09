Британские ученые обнаружили неожиданную пользу кофе





Исследователи из Университета Квинс в Белфасте обнаружили, что у пьющих кофе в два раза меньше шансов заболеть самым распространенным типом рака печени. Оказалось, что риск гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) снизился на 50% у потреблявших напиток на протяжении нескольких лет по сравнению с теми, кто не пил кофе. Эксперимент проводился в Великобритании в течение семи лет, он был посвящен изучению привычек 471,7 тысяч местных жителей среднего возраста. Основной причиной подавляющего воздействия на карциномы ученые называют антиоксиданты и кофеин, которые в большом количестве содержатся в кофе.Считается также, что в продукте присутствует множество противораковых соединений, таких, как хлорогеновая кислота, предотвращающая воспаления в организме. Все же горячий напиток не так защищает от онкологии в той же степени, которой обладает отказ от курения, алкоголя и снижение вес. Более того, растворимые виды кофе характеризуются высоким уровнем акриламида - канцерогенного вещества, образующегося при обжаривании бобов.