Нельзя игнорировать: Медики назвали семь ранних признаков рака кишечника





Британские специалисты из благотворительного фонда Macmillan Cancer Support отмечают, что названные ими симптомы могут также свидетельствовать и о других заболеваниях, но игнорировать их нельзя в любом случае. Поэтому, если при проявлении подобных ощущений и симптомов не наблюдается никакого улучшения, важно обратиться к медикам для прохождения обследования. Одним из ранних признаков рака кишечника, утверждают эксперты, может стать ощущение зуда в области сфинктера, а также болезненные ощущения в заднем проходе. Свидетельствовать об онкологии может также упадок сил и повышенная утомляемость, с одышкой и частыми головокружениями. Насторожить человека должно и внезапное похудение, которое не связано с диетой или занятиями спортом. Также о раке кишечника может рассказать наличие в стуле кровяных включений или же кровотечения из заднего прохода.Боли в животе и анемия – два следующих фактора, способные еще на раннем этапе оповестить о наличии проблемы. Наконец, важным симптомом специалисты считают изменения в работе кишечника, появление регулярных запоров или диарей, возникновение ощущения не полностью опустошенного кишечника и прочее.