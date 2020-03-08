Нельзя игнорировать: Медики назвали семь ранних признаков рака кишечника
Медики давно говорят, что признаки онкологических заболеваний лучше всего замечать еще на самой ранней стадии. Только в этом случае появятся реальные шансы на излечение. Поэтому специалисты решили назвать несколько самых важных ранних признаков рака кишечника, которые только нельзя игнорировать.
Британские специалисты из благотворительного фонда Macmillan Cancer Support отмечают, что названные ими симптомы могут также свидетельствовать и о других заболеваниях, но игнорировать их нельзя в любом случае. Поэтому, если при проявлении подобных ощущений и симптомов не наблюдается никакого улучшения, важно обратиться к медикам для прохождения обследования. Одним из ранних признаков рака кишечника, утверждают эксперты, может стать ощущение зуда в области сфинктера, а также болезненные ощущения в заднем проходе. Свидетельствовать об онкологии может также упадок сил и повышенная утомляемость, с одышкой и частыми головокружениями. Насторожить человека должно и внезапное похудение, которое не связано с диетой или занятиями спортом. Также о раке кишечника может рассказать наличие в стуле кровяных включений или же кровотечения из заднего прохода.
Боли в животе и анемия – два следующих фактора, способные еще на раннем этапе оповестить о наличии проблемы. Наконец, важным симптомом специалисты считают изменения в работе кишечника, появление регулярных запоров или диарей, возникновение ощущения не полностью опустошенного кишечника и прочее.
Британские специалисты из благотворительного фонда Macmillan Cancer Support отмечают, что названные ими симптомы могут также свидетельствовать и о других заболеваниях, но игнорировать их нельзя в любом случае. Поэтому, если при проявлении подобных ощущений и симптомов не наблюдается никакого улучшения, важно обратиться к медикам для прохождения обследования. Одним из ранних признаков рака кишечника, утверждают эксперты, может стать ощущение зуда в области сфинктера, а также болезненные ощущения в заднем проходе. Свидетельствовать об онкологии может также упадок сил и повышенная утомляемость, с одышкой и частыми головокружениями. Насторожить человека должно и внезапное похудение, которое не связано с диетой или занятиями спортом. Также о раке кишечника может рассказать наличие в стуле кровяных включений или же кровотечения из заднего прохода.
Боли в животе и анемия – два следующих фактора, способные еще на раннем этапе оповестить о наличии проблемы. Наконец, важным симптомом специалисты считают изменения в работе кишечника, появление регулярных запоров или диарей, возникновение ощущения не полностью опустошенного кишечника и прочее.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:35