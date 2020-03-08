Анфиса Чехова: "Девочки, в этот международный праздник, я хочу пожелать нам самого главного — самоуважения"

Анфиса Чехова показала фото, сделанное в тот момент, когда она сидит в кресле. В комментарии знаменитость написала, что уважать себя - это говорить нет, когда человек чего-то не хочет, не позволять обращаться с собой грубо или потребительски, и не вступать в разрушающие отношения. Она отметила, что не стоит пренебрегать своими чувствами и желаниями, а также не надо запрещать себе быть собой. Анфиса Чехова написала:Певица уверена, что самоуважение - это главное в жизни, и именно по этому она желает в Международный женский день всем девушкам не остаться рядом с мужчиной, который её оскорбляет. В конце Анфиса Чехова обратилась к сильной половине человечества, присылающей в качестве поздравления виртуальные открытки, и попросила их не тратить своё драгоценное время зря, поскольку такие поздравления не нравятся девушкам.