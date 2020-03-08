Владимир Пресняков-старший рассказал о блате в программе «Голос»: "Взятки и "кумовство""





Владимир Пресняков-старший недавно дал откровенное интервью, в котором поделился мыслями относительно шоу «Голос». 73-летний музыкант сообщил, что некоторые дети и взрослые становятся участниками программ на Первом канале и НТВ при помощи финансовых договоренностей и «кумовства». Кроме того, отец известного исполнителя выразил сожаление, что множество талантливых конкурсантов не проходят в финал. Это якобы сопряжено со знакомствами или отношениями с продюсерами этих передач.Более того, иногда из музыкального шоу уходят стоящие певцы, что вызывает недоумение у большинства зрителей. Необоснованные решения жюри и неохоту повернуться лицом к выступающему Пресняков-старший называет основными недостатками «Голоса». Подобный подход к отбору победителей также отбивает желание многих участников к развитию собственных вокальных данных, поскольку их с легкостью могут обойти люди со связями.