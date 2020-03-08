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Компания Vivo объявила о старте продаж бюджетного смартфона Vivo Z6

Недавно стало известно, что компания Vivo в скором времени планирует начать старт продаж бюджетного смартфона Vivo Z6. Он будет выпускаться в двух версиях: ОЗУ/ПЗУ первой версии рассчитывается по формуле 6 ГБ /128 ГБ, а второй - 8 ГБ /128 ГБ.

Стоимость первой версии составит $313, а второй - $370. Смартфон построен на базе однокристальной системе Snapdragon 765G, которая поддерживает режим работы в 5G SA и NSA. Устройство оснащено сверхскоростной зарядкой, ёмкостью 44 Вт, и имеет большую аккумуляторную батарею, мощностью 5000 мАч. Также в передний корпус гаджета врезана фронтальная камера, диаметр которой составляет лишь 3,85 мм. Стоит отметить, что дисплей охватывает около 91 % площади лицевой панели. Экран поставляется с диагональю 6,57 дюйма при разрешении 2400 х 1800 пикселей.

Смартфон оснащён основной камерой, в которую входит главный датчик изображения, разрешением 48 Мп, и объектив с диафрагмой F/1,79. В наличии имеется 3 объектива для широкоугольной, портретной и макросъемки с расстояния от 4 см. У фронтальной камеры есть разрешение 16 Мп. Гаджет можно использовать в качестве игрового устройства, поскольку у него высокая производительность, подходящая для игр Multi-Turbo 3.0. Система Funtouch OS 10 используется для управления Vivo Z6, а также есть поддержка голосового помощника Jovi.

Стоит отметить, что в скором времени стартуют продажи главного флагмана первой половины года - Vivo APEX 2020. В конце февраля 2020 года китайская компания Vivo сообщила о выходе третьего поколения своего концептуального флагмана APEX 2020 с полностью безрамочным дисплеем, бесконечным оптическим зумом и другими преимуществами.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:04

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