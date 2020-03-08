«Богиня»: Дочь Ирины Салтыковой в откровенном платье показала татуировку на всю спину

Вообще, наследница Салтыковой устроила полноценную фотосессию с частой сменой образов. Однако самым соблазнительным и оригинальным из общего набора оказалось темно-синее платье в пайетках, через вырез в котором можно подробно рассмотреть татуировку девушки. На остальных кадрах Салтыкова позирует в черном и блестящем платьях.Подписчики восторженно отозвались об этой фотосессии и оставили под публикацией девушки немало приятных комментаторов. «Богиня», - пишет один из пользователей, первым отреагировавший на этот пост. Кроме того, поклонники похвалили Алису и за красивый голос, отметив, что ее вокал и татуировки могут свести с ума практически любого мужчину.