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«Богиня»: Дочь Ирины Салтыковой в откровенном платье показала татуировку на всю спину

31-летняя дочь известной российской певицы Ирины Салтыковой Алиса поделилась со своими поклонниками довольно пикантным фото. Девушка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок в платье с откровенным вырезом на спине, через который можно увидеть огромную татуировку, покрывающую практически всю ее спину.
«Богиня»: Дочь Ирины Салтыковой в откровенном платье показала татуировку на всю спину

Вообще, наследница Салтыковой устроила полноценную фотосессию с частой сменой образов. Однако самым соблазнительным и оригинальным из общего набора оказалось темно-синее платье в пайетках, через вырез в котором можно подробно рассмотреть татуировку девушки. На остальных кадрах Салтыкова позирует в черном и блестящем платьях.

Подписчики восторженно отозвались об этой фотосессии и оставили под публикацией девушки немало приятных комментаторов. «Богиня», - пишет один из пользователей, первым отреагировавший на этот пост. Кроме того, поклонники похвалили Алису и за красивый голос, отметив, что ее вокал и татуировки могут свести с ума практически любого мужчину.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:15

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