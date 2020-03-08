"Ты спасла мою жизнь": Джиган поздравил Оксану Самойлову с Международным женским днем

Рэп-исполнитель Джиган опубликовала несколько снимков. На первом фото запечатлены спиной к камере его жена Оксана Самойлова с младшей дочерью Мией на руках. На втором к ним присоединяется известный певец, а на последней фотографии знаменитость стоит возле статуи. В комментарии Джиган написал:. В конце своей публикации рэп-исполнитель отметил, что человек, который спасет одну жизнь, сможет спасти и весь мир.Пользователи Сети пришли в восторг от такого трогательного поздравления и пожелали Оксане Самойловой здоровья, благополучия, успеха и удачи. Многие написали, что читая пост Джигана, они прослезились. Также фанаты отметили, что публикация получилась очень нежной и оставили более 160 000 лайков.