11-летний певец из Челябинска покорил жюри программы «Голос. Дети»
Музыкальное шоу «Голос. Дети» на данный момент проводит слепые прослушивания среди юных исполнителей. Недавно 11-летнему певцу Богдану Хайруллину из Челябинска удалось покорить судей программы.
Богдан Хайруллин не только завоевал симпатии публики и жюри, но также и ведущего программы «Голос. Дети» Дмитрия Нагиева. Молодой музыкант решил исполнить композицию «Белый снег» Владимира Преснякова. Слушателей удивило чистое выступление 11-летнего певца, который смог продемонстрировать силу и красоту своего голоса. Самым первым к будущей звезде повернулся Валерий Меладзе, а за ним последовали Баста и Полина Гагарина.
Меладзе позднее сообщил, что решить одобрить участие Хайруллина в шоу, поскольку он не только спел «чрезвычайно похоже на Преснякова», но и добавил собственный стиль в песню. Это заставило юного участника выбрать в наставники 54-летнего продюсера. В то же время Баста отметил проникновенность исполнения, которое помогло ему вспомнить свои «юные годы». Пользователи соцсетей остались рады успеху Хайруллина, у которого отметили «хрустальный голос».
Богдан Хайруллин не только завоевал симпатии публики и жюри, но также и ведущего программы «Голос. Дети» Дмитрия Нагиева. Молодой музыкант решил исполнить композицию «Белый снег» Владимира Преснякова. Слушателей удивило чистое выступление 11-летнего певца, который смог продемонстрировать силу и красоту своего голоса. Самым первым к будущей звезде повернулся Валерий Меладзе, а за ним последовали Баста и Полина Гагарина.
Меладзе позднее сообщил, что решить одобрить участие Хайруллина в шоу, поскольку он не только спел «чрезвычайно похоже на Преснякова», но и добавил собственный стиль в песню. Это заставило юного участника выбрать в наставники 54-летнего продюсера. В то же время Баста отметил проникновенность исполнения, которое помогло ему вспомнить свои «юные годы». Пользователи соцсетей остались рады успеху Хайруллина, у которого отметили «хрустальный голос».