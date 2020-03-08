11-летний певец из Челябинска покорил жюри программы «Голос. Дети»





Богдан Хайруллин не только завоевал симпатии публики и жюри, но также и ведущего программы «Голос. Дети» Дмитрия Нагиева. Молодой музыкант решил исполнить композицию «Белый снег» Владимира Преснякова. Слушателей удивило чистое выступление 11-летнего певца, который смог продемонстрировать силу и красоту своего голоса. Самым первым к будущей звезде повернулся Валерий Меладзе, а за ним последовали Баста и Полина Гагарина.Меладзе позднее сообщил, что решить одобрить участие Хайруллина в шоу, поскольку он не только спел «чрезвычайно похоже на Преснякова», но и добавил собственный стиль в песню. Это заставило юного участника выбрать в наставники 54-летнего продюсера. В то же время Баста отметил проникновенность исполнения, которое помогло ему вспомнить свои «юные годы». Пользователи соцсетей остались рады успеху Хайруллина, у которого отметили «хрустальный голос».