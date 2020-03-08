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Анна Семенович: "Каждая из нас — Богиня, любите себя, цените себя и будьте счастливы"

Анна Семенович поздравила подписчиков в Instagram с Международным женским днем. Исполнительница написала, что каждая девушка — Богиня и посоветовала всем представительницам прекрасного пола любить и ценить себя, а также пожелала им счастья.
Анна Семенович: "Каждая из нас — Богиня, любите себя, цените себя и будьте счастливы"

Анна Семенович разместила фотографию, на которой она сфотографирована с букетом белых тюльпанов. В комментарии знаменитость призналась в любви всем подписчикам и посоветовала, чтобы они не забывали хвалить, любить и баловать себя различными подарками. Также бывшая солистка группы "Блестящие" написала: "Девочки, с праздником мои красавицы. Каждая из нас — Богиня, любите себя, цените себя и будьте счастливы". В конце своей публикации Анна Семенович попросила женщин, показать мужчинам пример, как им нужно себя вести, и отметила, что девушки бесценны в этом мире.

Фанаты поздравили Анну Семенович с 8 марта и пожелали, чтобы все ее мечты исполнились, как можно быстрей. Также подписчики написали, что согласны с ее высказываниями. Всего за несколько десятков минут пост исполнительницы набрал более 12 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:40

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