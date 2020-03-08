Компания HMD Global планирует выпустить бюджетный смартфон Nokia 5.3
Недавно стало известно, что компания HMD Global в ближайшем будущем планирует выпустит новое бюджетное устройство. Смартфон будет носить название Nokia 5.3, и являться той же моделью, которую ранее заявляли как Nokia 5.2.
Судя по всему, в компании решили не разрабатывать Nokia 5.2, а сразу приступить к выпуску Nokia 5.3. Кстати, дизайн нового устройства уже продемонстрировали. В задний корпус вмонтирована довольно необычная камера округлой формы. К тому же смартфон будет оснащён стандартным сканером отпечатков пальцев, расположенным на тыльной стороне, и вырезом в экране с диагональю 6,55 дюйма.
Для устройства выбор будет сделан между SoC Snapdragon 660 и Snapdragon 665. ОЗУ - от 3 до 6 ГБ, флэш-память — 64 ГБ. В состав основной камеры входят модули с разрешением 16, 5, 8 и 8 Мп, фронтальная — 8 Мп. Гаджет оснастят аккумулятором, ёмкостью 4000 мА·ч. Планируется, что цена за Nokia 5.3 будет около $180.
Стоит отметить, что смартфон Nokia 7.2 прошел тестирование по возможности записи и воспроизведения звука. По итогам проверки устройство получило общую оценку в 41 балл. Также ещё одна новинка - Nokia 9.2 получит квадрокамеру Oreo. Её выполнят в форме округлого блока с четырьмя объективами. В устройство будут вмонтированы четыре 13 Мп- модуля с оптикой от Carl Zeiss.
Судя по всему, в компании решили не разрабатывать Nokia 5.2, а сразу приступить к выпуску Nokia 5.3. Кстати, дизайн нового устройства уже продемонстрировали. В задний корпус вмонтирована довольно необычная камера округлой формы. К тому же смартфон будет оснащён стандартным сканером отпечатков пальцев, расположенным на тыльной стороне, и вырезом в экране с диагональю 6,55 дюйма.
Для устройства выбор будет сделан между SoC Snapdragon 660 и Snapdragon 665. ОЗУ - от 3 до 6 ГБ, флэш-память — 64 ГБ. В состав основной камеры входят модули с разрешением 16, 5, 8 и 8 Мп, фронтальная — 8 Мп. Гаджет оснастят аккумулятором, ёмкостью 4000 мА·ч. Планируется, что цена за Nokia 5.3 будет около $180.
Стоит отметить, что смартфон Nokia 7.2 прошел тестирование по возможности записи и воспроизведения звука. По итогам проверки устройство получило общую оценку в 41 балл. Также ещё одна новинка - Nokia 9.2 получит квадрокамеру Oreo. Её выполнят в форме округлого блока с четырьмя объективами. В устройство будут вмонтированы четыре 13 Мп- модуля с оптикой от Carl Zeiss.
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:12