Московские власти дали разъяснения по поводу карантина по коронавирусу





«Если вы не заразились коронавирусом, то сидеть дома вы не обязаны. Впрочем, если имеется такая возможность, тогда лучше всего воздержаться от контактов со знакомыми и родными на период действия ограничений или карантина. Риск заражения окружающих снижается также при соблюдении базовых требований к гигиене – использование маски, индивидуальной посуды и приборов, частое мытье рук, применение кожных антисептиков, регулярное проветривание помещений», - отмечается в сообщении Депздрава. При этом в ведомстве добавляют, что если человек изолирован в стационаре клиники, то родственники будут лишены возможности его посещать.Данные меры были введены с целью предотвращения активного распространения недуга. Впрочем, все, кто находится на лечении в стационарных отделениях медучреждений, всегда могут использовать личные телефоны для связи с родней. Кроме того, чиновники отмечают, что родственники все так же могут как и прежде приносить для них определенные личные вещи и продукты питания, соблюдая некоторые ограничения, о которых их оповестят медики.В тех случаях, когда пациент был изолирован в своем жилье и проживает один, ему следует покидать помещение и выходить на улицу лишь в случае острой необходимости. Кроме того, выходить из дома желательно в такое время, когда на и в популярных местах наблюдается наименьшее скопление людей, и с обязательным наличием на голове медицинской маски. Во всех остальных случаях желательно воспользоваться услугами доставки или попросить о помощи кого-то из знакомых, друзей или родственников.