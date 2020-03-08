"Держите, держитесь и будьте всегда поддерживаемы": Елена Подкаминская поздравила всех мам с 8 марта

Недавно стало известно, что Елена Подкаминская родила в третий раз. Как сообщила сама актриса, у нее и бизнесмена Дениса Гущина появился на свет сын, имя которого пока не разглашается. Сегодня знаменитость разместила фотографию, на которой она запечатлена еще беременной со своими дочерьми Полиной и Евой. В комментарии Елена Подкаминская обратилась к матерям всего мира и написала:Подписчики отреагировали моментально. Они поздравили известную актрису с 8 марта и пожелали ей быть всегда такой же обаятельной и привлекательной, а ее дочерям - всегда слушать свою звездную мать. Многие отметили, что опубликованная фотография очень необычная и позитивная. За насколько десятков минут пост Елены Подкаминской набрал почти 60 000 отметок "Мне нравится".