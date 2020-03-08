"Будьте счастливы": Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте, Клавдию Земцову и дочь Елизавету с 8 марта

Максим Галкин разместил видео, на котором запечатлены разные периоды из жизни Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте, Клавдии Земцовой и его дочери Елизаветы. В комментарии знаменитость отметил, что на данный момент он находится на гастролях и не может лично поздравить женщин из своей семьи с праздником, по этому делает это в социальной сети. Также Максим Галкин написал:В конце своего поста знаменитый артист поблагодарил преданных поклонников, которые создали опубликованное им видео. Пользователи Сети присоединились к поздравлениям Максима Галкина и пожелали женщинам из звездной семьи благополучия, счастья, любви и удачи. Также многие отметили, что ролик тронул их до слез. За 20 минут ролик просмотрели более 90 000 раз.