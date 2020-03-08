"Будьте счастливы": Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте, Клавдию Земцову и дочь Елизавету с 8 марта
Максим Галкин поздравил женщин из своей семьи Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте, Клавдию Земцову и дочь Елизавету с 8 марта. Также знаменитый юморист в Instagram пожелал им быть всегда счастливыми.
Максим Галкин разместил видео, на котором запечатлены разные периоды из жизни Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте, Клавдии Земцовой и его дочери Елизаветы. В комментарии знаменитость отметил, что на данный момент он находится на гастролях и не может лично поздравить женщин из своей семьи с праздником, по этому делает это в социальной сети. Также Максим Галкин написал: "Мысленно я с вами, будьте счастливы".
В конце своего поста знаменитый артист поблагодарил преданных поклонников, которые создали опубликованное им видео. Пользователи Сети присоединились к поздравлениям Максима Галкина и пожелали женщинам из звездной семьи благополучия, счастья, любви и удачи. Также многие отметили, что ролик тронул их до слез. За 20 минут ролик просмотрели более 90 000 раз.
Максим Галкин разместил видео, на котором запечатлены разные периоды из жизни Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте, Клавдии Земцовой и его дочери Елизаветы. В комментарии знаменитость отметил, что на данный момент он находится на гастролях и не может лично поздравить женщин из своей семьи с праздником, по этому делает это в социальной сети. Также Максим Галкин написал: "Мысленно я с вами, будьте счастливы".
В конце своего поста знаменитый артист поблагодарил преданных поклонников, которые создали опубликованное им видео. Пользователи Сети присоединились к поздравлениям Максима Галкина и пожелали женщинам из звездной семьи благополучия, счастья, любви и удачи. Также многие отметили, что ролик тронул их до слез. За 20 минут ролик просмотрели более 90 000 раз.