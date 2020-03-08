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"Будьте счастливы": Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте, Клавдию Земцову и дочь Елизавету с 8 марта

Максим Галкин поздравил женщин из своей семьи Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте, Клавдию Земцову и дочь Елизавету с 8 марта. Также знаменитый юморист в Instagram пожелал им быть всегда счастливыми.
"Будьте счастливы": Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте, Клавдию Земцову и дочь Елизавету с 8 марта

Максим Галкин разместил видео, на котором запечатлены разные периоды из жизни Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте, Клавдии Земцовой и его дочери Елизаветы. В комментарии знаменитость отметил, что на данный момент он находится на гастролях и не может лично поздравить женщин из своей семьи с праздником, по этому делает это в социальной сети. Также Максим Галкин написал: "Мысленно я с вами, будьте счастливы".

В конце своего поста знаменитый артист поблагодарил преданных поклонников, которые создали опубликованное им видео. Пользователи Сети присоединились к поздравлениям Максима Галкина и пожелали женщинам из звездной семьи благополучия, счастья, любви и удачи. Также многие отметили, что ролик тронул их до слез. За 20 минут ролик просмотрели более 90 000 раз.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:28

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