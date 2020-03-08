"Держимся, девушки": Ксения Собчак продемонстрировала выражение лица, с котором она читает поздравления с 8 марта
Ксения Собчак разместила в социальной сети Instagram фотографию, продемонстрировав выражение лица, с котором она читает поздравления с 8 марта. Также скандально известная телеведущая попросила всех девушек держаться.
Ксения Собчак часто делает публикации, в которых высказывает свое мнение. Сегодня знаменитость опубликовала фотографию, сделанную на природе. В кадре телеведущая запечатлена в солнцезащитных очках и без улыбки. В комментарии Ксения Собчак написала: "Пусть этот день весенний вам радость принесет! Пусть как подснежник первый улыбка расцветёт!". Вот с таким лицом, как на этой фотографии, я читаю бесконечный поток подобного стихотворчества".
В конце своей публикации знаменитость посоветовала всем девушкам держаться. Пользователи Сети высоко оценили юмор телеведущей и написали, что также их раздражают картинки и видео с различными стихами. Некоторые не обратили внимания на слова Ксении Собчак и начали поздравлять ее с 8 марта. За несколько десятков минут пост набрал почти 46 000 лайков.
Ксения Собчак часто делает публикации, в которых высказывает свое мнение. Сегодня знаменитость опубликовала фотографию, сделанную на природе. В кадре телеведущая запечатлена в солнцезащитных очках и без улыбки. В комментарии Ксения Собчак написала: "Пусть этот день весенний вам радость принесет! Пусть как подснежник первый улыбка расцветёт!". Вот с таким лицом, как на этой фотографии, я читаю бесконечный поток подобного стихотворчества".
В конце своей публикации знаменитость посоветовала всем девушкам держаться. Пользователи Сети высоко оценили юмор телеведущей и написали, что также их раздражают картинки и видео с различными стихами. Некоторые не обратили внимания на слова Ксении Собчак и начали поздравлять ее с 8 марта. За несколько десятков минут пост набрал почти 46 000 лайков.