"Держимся, девушки": Ксения Собчак продемонстрировала выражение лица, с котором она читает поздравления с 8 марта

Ксения Собчак часто делает публикации, в которых высказывает свое мнение. Сегодня знаменитость опубликовала фотографию, сделанную на природе. В кадре телеведущая запечатлена в солнцезащитных очках и без улыбки. В комментарии Ксения Собчак написала:В конце своей публикации знаменитость посоветовала всем девушкам держаться. Пользователи Сети высоко оценили юмор телеведущей и написали, что также их раздражают картинки и видео с различными стихами. Некоторые не обратили внимания на слова Ксении Собчак и начали поздравлять ее с 8 марта. За несколько десятков минут пост набрал почти 46 000 лайков.