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"Будь здорова, моя дорогая, и долго – долго живи": Елена Малышева поздравила свою мать Галину Морозову с 8 марта

Елена Малышева поздравила в Instagram-аккаунте свою мать Галину Морозову с 8 марта. Ведущая телепрограммы "Жить здорово!" пожелала родственнице здоровья и долгих лет жизни.
"Будь здорова, моя дорогая, и долго – долго живи": Елена Малышева поздравила свою мать Галину Морозову с 8 марта

Елена Малышева разместила видео, на котором написано, что она очень любит свою мать Галину Морозову и поздравляет ее с праздником. В комментарии телеведущая написала, что ее родительница - добрая, сильная, преданная и умная женщина. Ведущая "Жить здорово!" отметила, что ей повезло иметь такую мать. Также Елена Малышева написала: "Ты когда-то сказала, что главное, чему ты меня научила - это служить людям и помогать тем, кто в беде. А ещё ты научила меня преданно и бескорыстно любить свою семью!".

Телеведущая отметила, что именно мать приучила ее к труду и помогла ставить великие цели перед собой. Галина Морозова является идеалом для Елены Малышевой, и она стремится во всем быть похожей на свою родственницу. В конце публикации ведущая программы "Жить здорово!" написала: "Будь здорова, моя дорогая, и долго – долго живи! Это все, о чем я мечтаю". Фанаты телеведущей присоединились к поздравлениям и пожелали ее матери больше улыбаться.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:52

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