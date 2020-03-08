Дочь Игоря Николаева подготовила сюрприз для Юлии Проскуряковой к 8 марта
Игорь Николаев захотел подготовить сюрприз вместе со своей дочерью для любящей супруги Юлии Проскуряковой. В Сети появилось видео, как 4-летняя наследница певца собирает букет из роз, который подарила маме к 8 марта.
Игорь Николаев решил подготовить нечто особенное для своей жены Юлии Проскуряковой к Международному женскому дню. Известно, что состоятельных женщин трудно удивить материальным подарком, поэтому композитор решил угодить милым сюрпризом. Для этого он уговорил 4-летнюю дочку Веронику собрать букет из роз до прихода мамы домой. Кроме того, 60-летний певец записал процесс подготовки на камеру и проследил, как наследница по очереди ставит цветы в вазу.
Видеоролик с сюрпризом позднее опубликовала сама Проскурякова в соцсети Instagram, который дополнила словами благодарности: "Как же это трогательно и приятно! С Наступающим праздником, вас, девочки, девушки, женщины! Будьте счастливы!". Многие подписчики умилились посту на веб-платформе и отметили, что дочь знаменитой пары чрезвычайно быстро растет. Кроме того, комментаторы восхищались очаровательностью малышки, которая старательно готовила букет для родительницы.
Игорь Николаев решил подготовить нечто особенное для своей жены Юлии Проскуряковой к Международному женскому дню. Известно, что состоятельных женщин трудно удивить материальным подарком, поэтому композитор решил угодить милым сюрпризом. Для этого он уговорил 4-летнюю дочку Веронику собрать букет из роз до прихода мамы домой. Кроме того, 60-летний певец записал процесс подготовки на камеру и проследил, как наследница по очереди ставит цветы в вазу.
Видеоролик с сюрпризом позднее опубликовала сама Проскурякова в соцсети Instagram, который дополнила словами благодарности: "Как же это трогательно и приятно! С Наступающим праздником, вас, девочки, девушки, женщины! Будьте счастливы!". Многие подписчики умилились посту на веб-платформе и отметили, что дочь знаменитой пары чрезвычайно быстро растет. Кроме того, комментаторы восхищались очаровательностью малышки, которая старательно готовила букет для родительницы.