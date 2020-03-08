«В наших отношениях есть место ревности»: Альбина Джанабаева о браке с Валерием Меладзе





Сама Джанабаева признается, что она порой испытывает сомнения в верности своего супруга, тем более, что его постоянно окружают красивые женщины. В то же время знаменитость понимает, что популярностью у поклонников пользуются все без исключения публичные персоны, и ее супруг является одним из них. Иными словами, телеведущая ревнует супруга, однако предпочитает не превращать это чувство в основное и даже подшучивает над ним.Вероятнее всего, именно такой подход помогает супругам сохранять прекрасные отношения. Ведь на многих публичных мероприятиях Меладзе и Джанабаеву часто видят обнимающимися и целующимися. Многие в связи с этим убеждены, что в звездной паре царит полная гармония, взаимопонимание и любовь.