В России вступил в силу новый формат полисов ОСАГО
В России вступил в силу обновленный формат полисов ОСАГО для автомобилистов. Согласно распоряжению Центробанка с 8 марта 2020 года россияне смогут вносить информацию о наличии у водителя договора страхования по полису КАСКО на вторую сторону полисов ОСАГО.
Отмечается, что автомобилистам при этом более нет нужды заключать договор о добровольном страховании отдельно. Страховые полисы нового формата должны будут соответствовать лишь нескольким основным требованиям. К примеру, полис в обязательном порядке должен содержать в себе полный перечень рисков утраты или порчи имущества (в данном случае конкретного ТС), кроме всего прочего, в нем может быть предусмотрена франшиза, которая не должна превышать 20% от указанной суммы страховки.
Еще одно важное нововведение касается совпадения сроков действия обоих полисов, указанных в страховом документа. Более того, при окончании срока действия одного полиса, прекращает свое действие и второй.
Отмечается, что автомобилистам при этом более нет нужды заключать договор о добровольном страховании отдельно. Страховые полисы нового формата должны будут соответствовать лишь нескольким основным требованиям. К примеру, полис в обязательном порядке должен содержать в себе полный перечень рисков утраты или порчи имущества (в данном случае конкретного ТС), кроме всего прочего, в нем может быть предусмотрена франшиза, которая не должна превышать 20% от указанной суммы страховки.
Еще одно важное нововведение касается совпадения сроков действия обоих полисов, указанных в страховом документа. Более того, при окончании срока действия одного полиса, прекращает свое действие и второй.
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:49