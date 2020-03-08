В России вступил в силу новый формат полисов ОСАГО





Отмечается, что автомобилистам при этом более нет нужды заключать договор о добровольном страховании отдельно. Страховые полисы нового формата должны будут соответствовать лишь нескольким основным требованиям. К примеру, полис в обязательном порядке должен содержать в себе полный перечень рисков утраты или порчи имущества (в данном случае конкретного ТС), кроме всего прочего, в нем может быть предусмотрена франшиза, которая не должна превышать 20% от указанной суммы страховки.Еще одно важное нововведение касается совпадения сроков действия обоих полисов, указанных в страховом документа. Более того, при окончании срока действия одного полиса, прекращает свое действие и второй.