"Повышаем градус любви": Дмитрий Маликов с сыном Марком поздравили женщин с 8 марта из бани

Дмитрий Маликов разместил новое фото в Instagram. На снимке исполнитель запечатлен со своим сыном Марком в бане. В комментарии известный композитор обратился ко всем представительницам прекрасного пола и поздравил их с Международным женским днем. Также Дмитрий Маликов решил пошутить и написал, что он с сыном Марком в бане повышает градус любви.Подписчики поблагодарили известного композитора за поздравления и поднятое настроение. Многие отметили, что фотография получилась очень милой и позитивной. Также пользователи Сети поздравили супругу и дочь Дмитрия Маликова с 8 марта и пожелали им здоровья, счастья и любви, а также оставаться такими же красивыми и положительными. За несколько десятков минут публикация певца набрала почти 10 000 лайков.