АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены удивительные факты о человеческом…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

"Повышаем градус любви": Дмитрий Маликов с сыном Марком поздравили женщин с 8 марта из бани

Дмитрий Маликов с сыном Марком поздравили женщин с 8 марта из бани. Знаменитый композитор отметил, что он со своим ребенком повышает градус любви.
"Повышаем градус любви": Дмитрий Маликов с сыном Марком поздравили женщин с 8 марта из бани

Дмитрий Маликов разместил новое фото в Instagram. На снимке исполнитель запечатлен со своим сыном Марком в бане. В комментарии известный композитор обратился ко всем представительницам прекрасного пола и поздравил их с Международным женским днем. Также Дмитрий Маликов решил пошутить и написал, что он с сыном Марком в бане повышает градус любви.

Подписчики поблагодарили известного композитора за поздравления и поднятое настроение. Многие отметили, что фотография получилась очень милой и позитивной. Также пользователи Сети поздравили супругу и дочь Дмитрия Маликова с 8 марта и пожелали им здоровья, счастья и любви, а также оставаться такими же красивыми и положительными. За несколько десятков минут публикация певца набрала почти 10 000 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России вступил в силу новый формат полисов…
Дочь Игоря Николаева подготовила сюрприз для Юлии Проскуряковой к 8…
«В наших отношениях есть место ревности»: Альбина Джанабаева о браке с Валерием…
"Будьте счастливы": Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте, Клавдию Земцову и дочь Елизавету с 8…
Стали известны цены на «заряженный» фастбэк Audi RS7…
Беспроводная зарядка с мощностью 40 Вт дебютирует со смартфоном Xiaomi Mi Mix…
"Повышаем градус любви": Дмитрий Маликов с сыном Марком поздравили женщин с 8 марта из…
Названа дата старта продаж нового кроссовера Hyundai…
Новый среднебюджетный смартфон Honor засветился в базе…
Медики: Во время сна крайне важно оставлять ноги…
"Вы достойны бриллиантов и миллиона алых роз": Надежда Кадышева поздравила фанатов с Международным женским…
Обнародован ТОП-10 автомобилей, которые выбирают…
«Все цветы в мире к вашим ногам»: Екатерина Стриженова поздравила мам с 8…
Ученые: При ожирении жизнь сокращается на 7…
Дана Борисова о Международном женском дне: "Единственный день в году, когда жалею, что нет любимого…
Российские водители предпочитают пользоваться платными…
"Под знаком абрикосового варенья": Стало известно о том, как завязался роман между Наташей Королевой и…
В Санкт-Петербурге в одной из квартир обнаружили тело 17-летнего…
Специалист рассказал, как правильно сушить и "отогревать"…
Лариса Гузеева: "Я умею любить, быть ответственной, терпеливой и заботливой, значит у меня сегодня…
"Любви и вдохновения": Денис Клявер в пиджаке и трусах поздравил женщин с 8…
Перечислены удивительные факты о человеческом…
"Вас любят животные" : Юрий Антонов показал фотографию с…
Энтузиасты отреставрировали уникальный внедорожник…
Алла Пугачева: "Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу…
«Девы, девчули, девахи»: Максим Матвеев оригинально поздравил женщин с 8…
Исследователи: Использование гаджетов во время приема пищи снижает…
Раскрыты подробности модулей камеры флагманского смартфона Huawei P40…
Просмотреть все новости