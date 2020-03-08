Беспроводная зарядка с мощностью 40 Вт дебютирует со смартфоном Xiaomi Mi Mix 4





Недавно компания Xiaomi представила совершенно новую уникальную зарядку. Она по праву считается самой быстрой в своем сегменте. Согласно информации инсайдера, устройство должно поступить в продажу в конце 2020 года. Предполагается, что новый флагман среди смартфонов Xiaomi Mi Mix 4 будет первым устройством, которое будет поддерживать эту зарядку. Данная технология позволяет зарядить аккумулятор гаджета емкостью 4000 мАч от 0 до 100% лишь за 40 минут.А за 20 минут можно подзарядить батарею девайса на 57%. Стоит отметить, скорость зарядки не будет зависеть от её мощности. Ранее во время проведения тестов специалисты пришли к выводу, что смартфоны, во время подзарядки которых использовалось зарядное устройство с меньшей емкостью, заряжаются быстрее, чем устройства с более мощной зарядкой. Производитель утверждает, согласно новой технологии, смартфон и зарядное устройство не будут перегреваться.