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Стали известны цены на «заряженный» фастбэк Audi RS7 2021

Немецкий концерн Audi недавно представил «заряженный» фастбэк RS7 2021-го года, который удивил многих мощным двигателем Twin-Turbo V8. Теперь стали известны цены на модернизированную модель, которая стала наиболее производительным представителем линейки A7.

Еще одна модель серии Audi RS присоединяется к каталогу бренда в США в новом году. RS7 2021 с его «чудовищным» 4.0-литровым Twin-Turbo V8 выйдет в продажу со стартовой ценой в 114 тысяч долларов без учета сборов и других налогов. Спортивный фастбэк поставляется с завода с максимальной мощностью в 591 л. с. и 800 ньютон-метров крутящего момента, что делает его самым мощным членом линейки A7 на сегодняшний день. Это стало возможным благодаря гибридной установке, которая включает в себя 48-вольтную электрическую систему.

Хотя предполагаемый разгон от 0 до 100 км/час занимает 3,6 секунды, испытания продемонстрировали, что автомобиль может при некоторых условиях достигать показателя в 3,4 секунды. Подобные результаты считаются впечатляющими для транспортного средства, которое может с комфортом вместить 4-5 пассажиров, разгоняясь до 250 км/ч. В наличии также есть комплектации Dynamic и Dynamic Plus, увеличивающие максимум до 280 км/ч и 305 км/ч соответственно. Точная дата выхода «заряженного» фастбэка RS7 2021 пока не разглашается.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:21

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