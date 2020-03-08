Стали известны цены на «заряженный» фастбэк Audi RS7 2021





Еще одна модель серии Audi RS присоединяется к каталогу бренда в США в новом году. RS7 2021 с его «чудовищным» 4.0-литровым Twin-Turbo V8 выйдет в продажу со стартовой ценой в 114 тысяч долларов без учета сборов и других налогов. Спортивный фастбэк поставляется с завода с максимальной мощностью в 591 л. с. и 800 ньютон-метров крутящего момента, что делает его самым мощным членом линейки A7 на сегодняшний день. Это стало возможным благодаря гибридной установке, которая включает в себя 48-вольтную электрическую систему.Хотя предполагаемый разгон от 0 до 100 км/час занимает 3,6 секунды, испытания продемонстрировали, что автомобиль может при некоторых условиях достигать показателя в 3,4 секунды. Подобные результаты считаются впечатляющими для транспортного средства, которое может с комфортом вместить 4-5 пассажиров, разгоняясь до 250 км/ч. В наличии также есть комплектации Dynamic и Dynamic Plus, увеличивающие максимум до 280 км/ч и 305 км/ч соответственно. Точная дата выхода «заряженного» фастбэка RS7 2021 пока не разглашается.