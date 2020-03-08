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Новый среднебюджетный смартфон Honor засветился в базе TENAA

В ближайшем будущем на рынке может появиться еще одна новинка от китайского бренда Honor. Речь идет о среднебюджетном смартфоне, который недавно засветился в базе данных регулятора TENAA под кодовым названием Honor AKA-AL10.
Новый среднебюджетный смартфон Honor засветился в базе TENAA

Судя по данным сертификатора, новое устройство оснащается 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением 720+. К несчастью, на сайте сервиса так и не появилось изображений новинки, поэтому внешний вид нового смартфона Honor пока остается загадкой. Отмечается также, что гаджет получил 8-мегапиксельную фронтальную камеру и двойной блок основной камеры с максимальным разрешение 48 Мп. Кроме того, за работу Honor AKA-AL10 отвечает пока еще неназванный процессор, однако уже точно известно, что это не фирменные SoC Kirin серии 810 и 710, поскольку работает «камень» на частоте в 2,0 ГГц, что на 10% ниже указанных моделей. Эксперты не исключают, что устройство может быть основано на процессоре от стороннего производителя, предположительно, компании MediaTek. Кроме того, известно, что новый гаджет выйдет в двух разных версиях с 4 и 6 гигабайтами ОЗУ и накопителем на 64 и 128 гигабайт.

Наконец, в качестве программной оболочки в Honor AKA-AL10 будет использована фирменная мобильная платформа на базе Android 10. Сообщается также, что покупатели смогут выбирать из четырех различных цветов корпуса модели: белого, черного, изумрудного и голубого.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:45

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