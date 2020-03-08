"Вы достойны бриллиантов и миллиона алых роз": Надежда Кадышева поздравила фанатов с Международным женским днем

Надежда Кадышева опубликовала ролик, на котором играет песня "Пускай вам светит солнце". В комментарии исполнительница отметила, что хочет данной композицией поздравить фанатов с Международным женским днем. Солистка ансамбля "Золотое кольцо" написала:. Также Надежда Кадышева отметила, что женщины достойны бриллиантов и миллиона алых роз.Пользователи интернета в ответ поздравили исполнительницу с Международным женским днем и пожелали ей счастья, благополучия, долгих лет и множество положительных моментов в жизни. Фанаты отметили, что Надежда Кадышева является их любимой исполнительницей и поблагодарили ее за то, что она не забывает о своих преданных поклонниках и поздравляет их со всеми праздниками.