АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены удивительные факты о человеческом…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Обнародован ТОП-10 автомобилей, которые выбирают россиянки

Специалисты Autospot.ru составили ТОП-10 автомобилей, приобретённых россиянками на площадке. Южнокорейские автопроизводители оказались лидерами данного рейтинга.

Специалисты исследовали данные больше 17 тысяч сделок по покупке машины, которые были проведены на площадке за прошедший год. Из всех сделок около 20% были совершены женщинами. Согласно исследованию, россиянки отдавали предпочтение южнокорейским автопроизводителям. В рейтинг 8 из 10 строчек принадлежат моделям Hyundai и Kia, также есть автомобили чешской марки Škoda, которые занимают 6 и 8 места. Лидером списка стал недорогой кроссовер Hyundai Creta. За ним следует седан Hyundai Solaris. Новая версия автомобиля вышла в феврале, из-за этого позиция в ТОП-10 — полная заслуга старой модели.

На третьем и четвертом местах модели Kia: кроссовер Sportage и MPV Soul. Kia Rio стал пятым в рейтинге. Skoda Kodiaq стал шестым. Восьмым местом в рейтинге овладел чешский седан Škoda Rapid. Его стоимость можно назвать бюджетной, а внешний вид выглядит довольно дорого. Автомобили, занимающие 9 и 10 строчку в ТОП-10, имеют существенную разницу. Общим у них можно назвать только корейского производителя: моноприводный приподнятый хэтчбек Kia Rio X–Line и полноприводный кроссовер Hyundai Tucson. Кроссовер Mazda CX-515 из Японии захватил пятнадцатое место. Однако главным сюрпризом стала машина, занявшая двадцатую позицию самых популярных авто у российских женщин. Ей оказалась Renault Duster.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России вступил в силу новый формат полисов…
Дочь Игоря Николаева подготовила сюрприз для Юлии Проскуряковой к 8…
«В наших отношениях есть место ревности»: Альбина Джанабаева о браке с Валерием…
"Будьте счастливы": Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву, Кристину Орбакайте, Клавдию Земцову и дочь Елизавету с 8…
Стали известны цены на «заряженный» фастбэк Audi RS7…
Беспроводная зарядка с мощностью 40 Вт дебютирует со смартфоном Xiaomi Mi Mix…
"Повышаем градус любви": Дмитрий Маликов с сыном Марком поздравили женщин с 8 марта из…
Названа дата старта продаж нового кроссовера Hyundai…
Новый среднебюджетный смартфон Honor засветился в базе…
Медики: Во время сна крайне важно оставлять ноги…
"Вы достойны бриллиантов и миллиона алых роз": Надежда Кадышева поздравила фанатов с Международным женским…
Обнародован ТОП-10 автомобилей, которые выбирают…
«Все цветы в мире к вашим ногам»: Екатерина Стриженова поздравила мам с 8…
Ученые: При ожирении жизнь сокращается на 7…
Дана Борисова о Международном женском дне: "Единственный день в году, когда жалею, что нет любимого…
Российские водители предпочитают пользоваться платными…
"Под знаком абрикосового варенья": Стало известно о том, как завязался роман между Наташей Королевой и…
В Санкт-Петербурге в одной из квартир обнаружили тело 17-летнего…
Специалист рассказал, как правильно сушить и "отогревать"…
Лариса Гузеева: "Я умею любить, быть ответственной, терпеливой и заботливой, значит у меня сегодня…
"Любви и вдохновения": Денис Клявер в пиджаке и трусах поздравил женщин с 8…
Перечислены удивительные факты о человеческом…
"Вас любят животные" : Юрий Антонов показал фотографию с…
Энтузиасты отреставрировали уникальный внедорожник…
Алла Пугачева: "Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу…
«Девы, девчули, девахи»: Максим Матвеев оригинально поздравил женщин с 8…
Исследователи: Использование гаджетов во время приема пищи снижает…
Раскрыты подробности модулей камеры флагманского смартфона Huawei P40…
Просмотреть все новости