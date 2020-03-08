Обнародован ТОП-10 автомобилей, которые выбирают россиянки





Специалисты исследовали данные больше 17 тысяч сделок по покупке машины, которые были проведены на площадке за прошедший год. Из всех сделок около 20% были совершены женщинами. Согласно исследованию, россиянки отдавали предпочтение южнокорейским автопроизводителям. В рейтинг 8 из 10 строчек принадлежат моделям Hyundai и Kia, также есть автомобили чешской марки Škoda, которые занимают 6 и 8 места. Лидером списка стал недорогой кроссовер Hyundai Creta. За ним следует седан Hyundai Solaris. Новая версия автомобиля вышла в феврале, из-за этого позиция в ТОП-10 — полная заслуга старой модели.На третьем и четвертом местах модели Kia: кроссовер Sportage и MPV Soul. Kia Rio стал пятым в рейтинге. Skoda Kodiaq стал шестым. Восьмым местом в рейтинге овладел чешский седан Škoda Rapid. Его стоимость можно назвать бюджетной, а внешний вид выглядит довольно дорого. Автомобили, занимающие 9 и 10 строчку в ТОП-10, имеют существенную разницу. Общим у них можно назвать только корейского производителя: моноприводный приподнятый хэтчбек Kia Rio X–Line и полноприводный кроссовер Hyundai Tucson. Кроссовер Mazda CX-515 из Японии захватил пятнадцатое место. Однако главным сюрпризом стала машина, занявшая двадцатую позицию самых популярных авто у российских женщин. Ей оказалась Renault Duster.