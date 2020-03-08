Обнародован ТОП-10 автомобилей, которые выбирают россиянки
Специалисты Autospot.ru составили ТОП-10 автомобилей, приобретённых россиянками на площадке. Южнокорейские автопроизводители оказались лидерами данного рейтинга.
Специалисты исследовали данные больше 17 тысяч сделок по покупке машины, которые были проведены на площадке за прошедший год. Из всех сделок около 20% были совершены женщинами. Согласно исследованию, россиянки отдавали предпочтение южнокорейским автопроизводителям. В рейтинг 8 из 10 строчек принадлежат моделям Hyundai и Kia, также есть автомобили чешской марки Škoda, которые занимают 6 и 8 места. Лидером списка стал недорогой кроссовер Hyundai Creta. За ним следует седан Hyundai Solaris. Новая версия автомобиля вышла в феврале, из-за этого позиция в ТОП-10 — полная заслуга старой модели.
На третьем и четвертом местах модели Kia: кроссовер Sportage и MPV Soul. Kia Rio стал пятым в рейтинге. Skoda Kodiaq стал шестым. Восьмым местом в рейтинге овладел чешский седан Škoda Rapid. Его стоимость можно назвать бюджетной, а внешний вид выглядит довольно дорого. Автомобили, занимающие 9 и 10 строчку в ТОП-10, имеют существенную разницу. Общим у них можно назвать только корейского производителя: моноприводный приподнятый хэтчбек Kia Rio X–Line и полноприводный кроссовер Hyundai Tucson. Кроссовер Mazda CX-515 из Японии захватил пятнадцатое место. Однако главным сюрпризом стала машина, занявшая двадцатую позицию самых популярных авто у российских женщин. Ей оказалась Renault Duster.
Специалисты исследовали данные больше 17 тысяч сделок по покупке машины, которые были проведены на площадке за прошедший год. Из всех сделок около 20% были совершены женщинами. Согласно исследованию, россиянки отдавали предпочтение южнокорейским автопроизводителям. В рейтинг 8 из 10 строчек принадлежат моделям Hyundai и Kia, также есть автомобили чешской марки Škoda, которые занимают 6 и 8 места. Лидером списка стал недорогой кроссовер Hyundai Creta. За ним следует седан Hyundai Solaris. Новая версия автомобиля вышла в феврале, из-за этого позиция в ТОП-10 — полная заслуга старой модели.
На третьем и четвертом местах модели Kia: кроссовер Sportage и MPV Soul. Kia Rio стал пятым в рейтинге. Skoda Kodiaq стал шестым. Восьмым местом в рейтинге овладел чешский седан Škoda Rapid. Его стоимость можно назвать бюджетной, а внешний вид выглядит довольно дорого. Автомобили, занимающие 9 и 10 строчку в ТОП-10, имеют существенную разницу. Общим у них можно назвать только корейского производителя: моноприводный приподнятый хэтчбек Kia Rio X–Line и полноприводный кроссовер Hyundai Tucson. Кроссовер Mazda CX-515 из Японии захватил пятнадцатое место. Однако главным сюрпризом стала машина, занявшая двадцатую позицию самых популярных авто у российских женщин. Ей оказалась Renault Duster.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:18