Названа дата старта продаж нового кроссовера Hyundai Creta





Массовое производство нового поколения кросс-компакта стартовало на предприятии в индийском Ченнаи еще 7 марта. Внешний вид второго поколения индийской версии Hyundai Creta почти полностью копирует внешность китайской модификации Hyundai ix25. Отличительные черты при этом имеются. У автомобилей разные радиаторные решетки и колесные диски, отличаются и надписи с названием модели на задней двери. В то же время, у Hyundai Creta имеется свой оригинальный интерьер, фотографии которого не так давно утекли в Сеть. Оснащаются автомобили целой линейкой силовых установок, в которую входит 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 115 л.с., дизель с тем же рабочим объемом и той же мощностью, а также 1,4-литровая турбированная «четверка» с мощностью 140 л.с. По большому счету, подчеркивают эксперту, всю линейку двигателей новый кроссовер унаследовал от земляка – Kia Seltos.Что же касается непосредственно даты старта продаж автомобиля, то в Индии дилеры марки начнут предлагать новинку покупателям уже 17 марта 2020 года. А вот россиян в этом смысле ожидает некоторое разочарование – на отечественный рынок новый Hyundai Creta доберется не раньше 2021 года.