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Названа дата старта продаж нового кроссовера Hyundai Creta

Южнокорейская компания Hyundai впервые представила новое поколение бюджетного компактного кроссовера Hyundai Creta в рамках выставки Auto Expo 2020 в Индии. Недавно стало известно, что на российский рынок будет поставляться точно такая же версия автомобиля, более того, называется даже дата старта продаж новинки.
Названа дата старта продаж нового кроссовера Hyundai Creta

Массовое производство нового поколения кросс-компакта стартовало на предприятии в индийском Ченнаи еще 7 марта. Внешний вид второго поколения индийской версии Hyundai Creta почти полностью копирует внешность китайской модификации Hyundai ix25. Отличительные черты при этом имеются. У автомобилей разные радиаторные решетки и колесные диски, отличаются и надписи с названием модели на задней двери. В то же время, у Hyundai Creta имеется свой оригинальный интерьер, фотографии которого не так давно утекли в Сеть. Оснащаются автомобили целой линейкой силовых установок, в которую входит 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 115 л.с., дизель с тем же рабочим объемом и той же мощностью, а также 1,4-литровая турбированная «четверка» с мощностью 140 л.с. По большому счету, подчеркивают эксперту, всю линейку двигателей новый кроссовер унаследовал от земляка – Kia Seltos.

Что же касается непосредственно даты старта продаж автомобиля, то в Индии дилеры марки начнут предлагать новинку покупателям уже 17 марта 2020 года. А вот россиян в этом смысле ожидает некоторое разочарование – на отечественный рынок новый Hyundai Creta доберется не раньше 2021 года.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:54

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