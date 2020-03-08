Медики: Во время сна крайне важно оставлять ноги непокрытыми





Ночной отдых способствует охлаждению организма, который впоследствии замедляет процессы функционирования внутренних систем. Подобный фактор необходим, чтобы получить максимальную эффективность от сна. Это объясняет, почему множество людей страдает от бессонницы при высоких температурах или будучи полностью покрытыми одеялом. Врачи рекомендуют оставлять ноги приоткрытыми, что позволит избавиться от перегревания, выработки пота и нарушений сна.При этом лишь немногие индивиды спят с окружающей температурой в диапазоне 15-18 градусов по Цельсию, что считается оптимальным показателем для восстановления энергии. Несмотря на неприятные ощущения от "холодных ног", этот принцип улучшает регуляцию внутренних физиологических функций и ускорит выделение тепла, способного нарушить сон. Кроме прочего, регулярные проветривания помещений и влажная уборка позволят предотвратить апноэ и просыпание посреди ночи.