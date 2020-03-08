Ученые: При ожирении жизнь сокращается на 7 лет





, - утверждают специалисты. Согласно проведенному учеными исследованию, избыточный вес действительно приводит к значительному ускорению механизмов старения организма, в связи с чем в почках, сердце и даже сетчатке глаза и нейронах головного мозга начинает происходить постепенная гибель клеток. Кроме того, исследователи установили, что у людей с лишним весом значительно хуже функционирует регенерация тканей. Именно поэтому у людей с избыточным весом даже в раннем возрасте нередко появляются онкологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы и даже болезнь Альцгеймера.Кроме всего прочего, лишний вес оказывает негативное воздействие на иммунную систему человека. Именно из-за этого люди с ожирением становятся значительно более восприимчивыми к многочисленными инфекционным недугам. Ученые также утверждают, что снижение количества употребляемых ежедневно калорий хотя бы на 30% позволяет обеспечить организму неплохую защиту от старения, улучшить иммунитет и нормализовать работу всех органов.