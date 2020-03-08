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Ученые: При ожирении жизнь сокращается на 7 лет

Люди с избыточным весом и ожирением живут меньше своих сверстников со здоровым весом примерно на 5-7 лет. Такой вывод по итогам исследований сделали ученые из Канады.
Ученые: При ожирении жизнь сокращается на 7 лет

«Смертность среди мужчин и женщин с ожирением значительно выше, поскольку лишний вес становится тем фактором, который ускоряет процесс старения», - утверждают специалисты. Согласно проведенному учеными исследованию, избыточный вес действительно приводит к значительному ускорению механизмов старения организма, в связи с чем в почках, сердце и даже сетчатке глаза и нейронах головного мозга начинает происходить постепенная гибель клеток. Кроме того, исследователи установили, что у людей с лишним весом значительно хуже функционирует регенерация тканей. Именно поэтому у людей с избыточным весом даже в раннем возрасте нередко появляются онкологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы и даже болезнь Альцгеймера.

Кроме всего прочего, лишний вес оказывает негативное воздействие на иммунную систему человека. Именно из-за этого люди с ожирением становятся значительно более восприимчивыми к многочисленными инфекционным недугам. Ученые также утверждают, что снижение количества употребляемых ежедневно калорий хотя бы на 30% позволяет обеспечить организму неплохую защиту от старения, улучшить иммунитет и нормализовать работу всех органов.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:00

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