Дана Борисова о Международном женском дне: "Единственный день в году, когда жалею, что нет любимого рядом"

Дана Борисова показала фанатам фото с большим букетом цветов в руках. В комментарии она поздравила всех девушек с праздником весны. Телеведущая проходила мимо бутика цветов и была удивлена большим количеством покупателей. Знаменитость сообщила, что 8 марта — это единственный день в году, когда она жалеет, что нет рядом любимого мужчины, который бы с самого утра уже стоял в очереди в цветочном магазине. Также Дана Борисова поздравила свою мать Екатерину с праздником и пожелала, чтобы невзгоды обходили ее стороной и каждый день радовал.Подписчикам телеведущая написала:. Фанты пожелали Дане Борисовой крепкого здоровья, удачи, женского счастья и любимого мужчину рядом. Также пользователи Сети отметили, что на фотографии знаменитость выглядит грустной и попросили ее чаще улыбаться.