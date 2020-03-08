Дана Борисова о Международном женском дне: "Единственный день в году, когда жалею, что нет любимого рядом"
Дана Борисова высказалась в своем Instagram-аккаунте о Международном женском дне. Телеведущая призналась, что это единственный день в году, когда она жалеет, что нет любимого мужчины рядом.
Дана Борисова показала фанатам фото с большим букетом цветов в руках. В комментарии она поздравила всех девушек с праздником весны. Телеведущая проходила мимо бутика цветов и была удивлена большим количеством покупателей. Знаменитость сообщила, что 8 марта — это единственный день в году, когда она жалеет, что нет рядом любимого мужчины, который бы с самого утра уже стоял в очереди в цветочном магазине. Также Дана Борисова поздравила свою мать Екатерину с праздником и пожелала, чтобы невзгоды обходили ее стороной и каждый день радовал.
Подписчикам телеведущая написала: "Красоты, здоровья и никогда не грустить". Фанты пожелали Дане Борисовой крепкого здоровья, удачи, женского счастья и любимого мужчину рядом. Также пользователи Сети отметили, что на фотографии знаменитость выглядит грустной и попросили ее чаще улыбаться.
Дана Борисова показала фанатам фото с большим букетом цветов в руках. В комментарии она поздравила всех девушек с праздником весны. Телеведущая проходила мимо бутика цветов и была удивлена большим количеством покупателей. Знаменитость сообщила, что 8 марта — это единственный день в году, когда она жалеет, что нет рядом любимого мужчины, который бы с самого утра уже стоял в очереди в цветочном магазине. Также Дана Борисова поздравила свою мать Екатерину с праздником и пожелала, чтобы невзгоды обходили ее стороной и каждый день радовал.
Подписчикам телеведущая написала: "Красоты, здоровья и никогда не грустить". Фанты пожелали Дане Борисовой крепкого здоровья, удачи, женского счастья и любимого мужчину рядом. Также пользователи Сети отметили, что на фотографии знаменитость выглядит грустной и попросили ее чаще улыбаться.
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💐💐💐С праздником вёсны и всех нас ,мои любимые девочки 😘😘😘 Единственный день в году ,когда жалею ,что нет любимого рядом 😃🙈Давно бы уже с утра толкался в очереди в цветочном магазине 😄👍🌺🌺Проходила мимо бутика цветов ,и была ПРИЯТНО УДИВЛЕНА КАК ТАМ МНОГО ПОКУПАТЕЛЕЙ 😍☔️ Красоты и здоровья нам ,и НИКОГДА НЕ ГРУСТИТЬ 🙏Мамочка ,любимая @borisovaekaterina3609 💖люблю ТЕБЯ ❤️Пусть невзгоды обходят стороной и каждый день радует 💋 #данаборисова #8марта #весна🌷 #спраздником🎉 #гдевымужчины😁🎤🍷