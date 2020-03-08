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Российские водители предпочитают пользоваться платными трассами

Как сообщают эксперты, в последнее время российские водители стали все чаще отдавать предпочтение проезду по платным трассам. Такой вывод был сделан по итогам исследования показателей Автодора за 2019 год.
Российские водители предпочитают пользоваться платными трассами

Оказалось, что в минувшем году отечественные автомобилисты не менее 300 миллионов раз проехали по платным участкам автомобильных дорог. В сравнении с 2018 годом этот показатель вырос на 20%. При этом отмечается, что около 79% из общего автомобильного трафика на платных дорогах приходится именно на долю легкового транспорта, оставшиеся 21% - на грузовой и другой транспорт.

Кроме всего прочего, за отчетный период отечественные автомобилисты стали значительно чаще пользоваться трассой М1, которая соединила Москву и Петербург. Этот показатель увеличен в том числе и за счет открытия на трассе трех новых участков. Всего, по данным аналитиков, за 2019 год по указанной трассе проехали 11 миллионов автомобилей, что говорит о трехкратном росте показателей в сравнении с 2018 годом. А вот трасса М4 пользовалась чуть меньшей популярностью, свой выбор в ее пользу сделали около 94 миллионов водителей, тем самым, рост трафика на данной автодороге составил всего 16%. Впрочем, сегодня трасса М4 остается одной из самых востребованных среди россиян.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:42

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