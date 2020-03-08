Российские водители предпочитают пользоваться платными трассами





Оказалось, что в минувшем году отечественные автомобилисты не менее 300 миллионов раз проехали по платным участкам автомобильных дорог. В сравнении с 2018 годом этот показатель вырос на 20%. При этом отмечается, что около 79% из общего автомобильного трафика на платных дорогах приходится именно на долю легкового транспорта, оставшиеся 21% - на грузовой и другой транспорт.Кроме всего прочего, за отчетный период отечественные автомобилисты стали значительно чаще пользоваться трассой М1, которая соединила Москву и Петербург. Этот показатель увеличен в том числе и за счет открытия на трассе трех новых участков. Всего, по данным аналитиков, за 2019 год по указанной трассе проехали 11 миллионов автомобилей, что говорит о трехкратном росте показателей в сравнении с 2018 годом. А вот трасса М4 пользовалась чуть меньшей популярностью, свой выбор в ее пользу сделали около 94 миллионов водителей, тем самым, рост трафика на данной автодороге составил всего 16%. Впрочем, сегодня трасса М4 остается одной из самых востребованных среди россиян.