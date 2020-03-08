Специалист рассказал, как правильно сушить и "отогревать" тормоза





Специалист утверждает, что во время работы тормозов между колодкой и диском (или барабаном) происходит трение, от которого они могут нагреваться. Этого достаточно, чтобы устранить небольшое количество влаги, к примеру, от конденсата, который образовывается. После совершения мойки или форсирования брода тормоза необходимо тщательно просушить. Несколько десятков длительных торможений подряд выгонят задержавшуюся воду. Эксперт также поделился личным опытом. В зимний период задние барабанные тормоза автомобиля LADA VESTA хорошо переносят стоянку в ночное время суток.Благодаря использованию функции автозапуска машину можно оставить на «нейтрали» в коробке и затормозить с помощью ручника. В течении трёх лет какие-либо неприятности с тормозами не происходили. Однако после мойки при -15˚С они примёрзли за очень короткое время. Для решения этой проблемы есть несколько вариантов. Первый - используя шланг маленького диаметра, надетый на выхлопную трубу, подвести к замерзшим тормозным барабанам струю теплых отработавших газов. Второй - можно применить полиэтиленовые пакеты с теплой водой и обложить ими тормозной барабан. Третий - использовать чайник с кипятком и полить водой замёрзшее место.